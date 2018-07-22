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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSpor HaberleriFabricio, Kartal’dan mutlu ayrılıyor... Beşiktaş hayallerimi gerçekleştirdi
GeriSpor Fabricio, Kartal’dan mutlu ayrılıyor... Beşiktaş hayallerimi gerçekleştirdi
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İsmail ER
22.07.2018 - 23:26, Son Güncelleme:

Fabricio, Kartal’dan mutlu ayrılıyor... Beşiktaş hayallerimi gerçekleştirdi

İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
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İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
Fabricio, Kartal’dan mutlu ayrılıyor... Beşiktaş hayallerimi gerçekleştirdi

Tecrübeli kaleci, maç eksiği olmasına rağmen kendisine inanan Beşiktaş sayesinde hayallerinin gerçekleştiğini söyledi. İspanyol eldiven, Tolga Zengin’e de sahip çıkarak, “Beşiktaş’ın kaleci aramasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’ta üç sezon oynadıktan sonra 6.4 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Fulham’a transfer olan Fabricio Agosto Ramirez, Hürriyet aracılığıyla taraftarlara gönderdiği mesajda herkese teşekkür etti. Siyah beyazlılara transfer olmadan önce sakatlığı nedeniyle 1 sezon oynayamadığını hazırlatan Fabricio, “Başkan Fikret Orman ve dönemin yöneticileri bana inanarak imza attılar. Büyük işlere imza atacağımı düşündüm. Kimsenin haberi yokken çat kapı geldim. Bana inananların yüzünü kara çıkarmadım ve kulübe para kazandırarak ayrılıyorum” dedi.

‘EKSİKLERİMİ KAPATTILAR’

- HEP Premier Lig’de oynamayı hayal ettiğini belirten 30 yaşındaki kaleci, “Beşiktaş benim hayallerimi gerçekleştirdi” diye konuştu. Gelişiminde teknik direktör Şenol Güneş’le kaleci antrenörü Marijan Mrmic’in büyük etkisi olduğunu belirten Fabricio, “Benimle birebir ilgilenmeleri eksik taraflarımı kapatmamı sağladı. Mesela yan toplarda çok zayıftım bu yönümü çalışarak kapattım” ifadelerini kullandı.

‘TOLGA’YA DESTEK VERİLMELİ’

- MEVKİDAŞI Tolga Zengin’e övgüler yağdıran İspanyol file bekçisi şöyle devam etti: “Kariyerim boyunca bir çok kaleci izledim ama Tolga’nın kalede duruşu takım ile uyumu mükemmel. Kaptanlık onu olgunlaştırdı. Ben Tolga ile rekabete girmedim. Bana eksiklerimi öğreterek çok iyi bir dost olduğunu gösterdi ve beni Premier Lig’e kazandırdı. Beşiktaş’ın kaleci aramasına gerek yok Tolga’ya inanıp, herkesin destek vermesi gerekir.”

 

İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
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