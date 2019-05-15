Fabri 'tamam' dedi! Fenerbahçe...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFabri 'tamam' dedi! Fenerbahçe...
GeriFutbol Fabri 'tamam' dedi! Fenerbahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
15.05.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Fabri 'tamam' dedi! Fenerbahçe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fabri 'tamam' dedi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kalecisi Volkan Demirel, ABD’ye gidiyor. Şenol Güneş, kaleci antrenörlüğü için Alper Boğuşlu’yu Türkiye A Milli Futbol Takımı’na isterken İspanyol kaleci antrenörü Jose Sambade’nin Fenerbahçe için oturma izni aldığı iddia ediliyor. Fulham'da forma giyen İspanyol kaleci Fabri ise sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe'de gelecek sezon kaleci konusunda hem antrenör hem oyuncu bazında önemli değişiklikler yaşanacak. 2003 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen ve sözleşmesi biten Volkan Demirel ile yollar ayrılacak. Tecrübeli eldiven ABD'ye gidecek. Aykut Kocaman'ın yardımcısı Murat Öztürk'ün görevden alınmasının ardından kaleci antrenörlüğüne getirilen Alper Boğuşlu'ya, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in teklif yaptığı, Boğuşlu'nun Milli Takım'a geri dönebileceği öğrenildi.

Erol Buluttan Fenerbahçe sözleri
Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri!

FABRİ GELMEYE SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Fulham'a geçen kaleci antrenörü Jose Sambade'yi göreve getirmeyi planlıyor. Sambade'nin İstanbul'da olduğu ve oturma iznini dahi aldığı gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Ersun Yanal, Harun'un dışında hazır bir kaleci daha istiyor. Sambade'nin Beşiktaş'a getirdiği Fabri konusunda istekli olduğu öğrenilirken Fulham'da 3. kaleci durumuna düşen İspanyol eldivenin de F.Bahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

FULHAM'DA FORMAYI UNUTTU

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş kalesini koruyan Fabri, 2016-17'deki şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Bu sezon Premier Lig'de Fulham'la sadece 2 maça çıktı 5 gol yedi. (Sabah)

İspanyol kaleci Fabri, Fulham'a transfer olurken gözyaşları içinde Beşiktaş'a veda etmişti...

Fabri gözyaşları içinde veda ettiBeşiktaş'tan Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan İspanyol kaleci Fabricio Ramirez, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Siyah-beyazlı takımın akşam idmanına gelerek eski takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Fabricio, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş'ta unutulmaz 2 yıl geçirdiğini söyleyen İspanyol file bekçisi, "Burada 2 mükemmel yıl geçirdim. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem." dedi.
daha fazla video için
Fenerbahçede Comolli gidecek oyuncuların menajerleri ile görüştü
Fenerbahçe'de Comolli gidecek oyuncuların menajerleri ile görüştü

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Fabri tamam dedi Fenerbahçe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Serdar Aziz'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den açıklama!

Transferde sıcak gelişme! F.Bahçe...

Geliş tarihi belli oldu! Golcü...