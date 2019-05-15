Fabri 'tamam' dedi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki kalecisi Volkan Demirel, ABD’ye gidiyor. Şenol Güneş, kaleci antrenörlüğü için Alper Boğuşlu’yu Türkiye A Milli Futbol Takımı’na isterken İspanyol kaleci antrenörü Jose Sambade’nin Fenerbahçe için oturma izni aldığı iddia ediliyor. Fulham'da forma giyen İspanyol kaleci Fabri ise sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.
Fenerbahçe'de gelecek sezon kaleci konusunda hem antrenör hem oyuncu bazında önemli değişiklikler yaşanacak. 2003 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen ve sözleşmesi biten Volkan Demirel ile yollar ayrılacak. Tecrübeli eldiven ABD'ye gidecek. Aykut Kocaman'ın yardımcısı Murat Öztürk'ün görevden alınmasının ardından kaleci antrenörlüğüne getirilen Alper Boğuşlu'ya, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in teklif yaptığı, Boğuşlu'nun Milli Takım'a geri dönebileceği öğrenildi.
FABRİ GELMEYE SICAK BAKIYOR
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Fulham'a geçen kaleci antrenörü Jose Sambade'yi göreve getirmeyi planlıyor. Sambade'nin İstanbul'da olduğu ve oturma iznini dahi aldığı gelen bilgiler arasında. Teknik direktör Ersun Yanal, Harun'un dışında hazır bir kaleci daha istiyor. Sambade'nin Beşiktaş'a getirdiği Fabri konusunda istekli olduğu öğrenilirken Fulham'da 3. kaleci durumuna düşen İspanyol eldivenin de F.Bahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.
FULHAM'DA FORMAYI UNUTTU
2016-2018 yılları arasında Beşiktaş kalesini koruyan Fabri, 2016-17'deki şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Bu sezon Premier Lig'de Fulham'la sadece 2 maça çıktı 5 gol yedi. (Sabah)
İspanyol kaleci Fabri, Fulham'a transfer olurken gözyaşları içinde Beşiktaş'a veda etmişti...
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