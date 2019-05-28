Fabri sürprizi! Beşiktaş...
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a giden ancak istediği forma şansını bulamayan İspanyol kaleci Fabri, Beşiktaş’tan gelecek olan teklifi bekliyor.
Fulham'da forma giyen ancak geçtiğimiz sezon çok az şans bulan Fabri'nin gözünün Beşiktaş Yönetimi'nde olduğu öğrenildi. İspanyol eldivenin geri dönmeyi çok istediği ve gelişmeleri takip ettiği gelen bilgiler arasında.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Transfer Komitesi üyelerinden Umut Güner'in Ada'da yapacağı transfer görüşmeleri sırasında Fabri için Fulham kulübüyle görüşeceği öne sürüldü.
Fabri Tottenham maçında Kieran Trippier'in frikik golüne engel olamamıştı...
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