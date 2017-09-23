Fabri: 'Şenol Güneş soyunma odasında...'

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Fabri, "Buraya kazanmak için geldik, üzgünüm. Baktığımız zaman pozisyonlara ortaya iyi bir oyun çıkmadı, çok fazla kart vardı. Bizim adımıza üzgün" dedi.

Şenol Güneş'in kendilerini tebrik ettiğini belirten Fabri, "Biz bu maça futbol oynamak için çıktık. Maçtan sonra da hocamız soyunma odasında bize teşekkür etti. Biz elimizden geleni yaptık ancak bazı şartlar bu sonucu doğurdu" ifadelerini kullandı.