Fabri: 'Şenol Güneş soyunma odasında...'

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Fabri, "Buraya kazanmak için geldik, üzgünüm. Baktığımız zaman pozisyonlara ortaya iyi bir oyun çıkmadı, çok fazla kart vardı. Bizim adımıza üzgün" dedi.
5 kırmızı kartın çıktığı derbiyi F.Bahçe kazandı!Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde nefesleri kesen, 5 kırmızı kart ve 2 penaltının olduğu maçta Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Siyah - beyazlı ekip bu sezon ilk kez mağlup oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 87. dakikada Babel atarken ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Giuliano ve 86. dakikada penaltıdan Janssen kaydetti. Maçın 43. dakikasında Quaresma, 45. dakikasında Neto, 85. dakikada Atiba, 88. dakikada İsmail Köybaşı ve maç sonu Oğuzhan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Beşiktaş 13 puanda kaldı ve zirve mücadelesinde yara aldı.
Şenol Güneş'in kendilerini tebrik ettiğini belirten Fabri, "Biz bu maça futbol oynamak için çıktık. Maçtan sonra da hocamız soyunma odasında bize teşekkür etti. Biz elimizden geleni yaptık ancak bazı şartlar bu sonucu doğurdu" ifadelerini kullandı.
Mahmut Uslu'dan Caner için şok sözlerFenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği 5 kırmızı kartın çıktığı olaylı derbi maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.