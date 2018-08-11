Fabri ilk maçında mağlubiyeti tattı
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Fabri, yeni takımıyla çıktığı ilk lig maçında kalesinde biri hatalı olmak üzere iki gol gördü.
İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun ilk hafta mücadelesinde Fulham, evinde Crystal Palace'ı konuk etti. Mücadeleyi Palace 2-0 kazandı.
Beşiktaş'tan Fulham'a 6 milyon Euro transfer bedeliyle giden kaleci Fabricio Ramirez, ilk Premier Lig maçında kalesinde 2 gol gördü. İspanyol file bekçisinin ilk maçında heyecanlı olduğu görüldü. Fabri, Zaha'nın golünde kalesinden erken çıkarak gole davetiye çıkardı.
Roy Hodgson'ın takımı 41. dakikada Jeffrey Schlupp ve 79'da Wilfried Zaha'nın golleriyle sonuca gitti. Crystal Palaece bu skorla lige 3 puanla başlamış oldu.
Londra ekibi ligde bir sonraki hafta Tottenham deplasmanına gidecek. C.Palace ise evinde Liverpool'u konuk edecek.
İngiltere Premier Lig'de bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
Bournemouth 2-0 Cardiff City
Huddersfield Town 0-3 Chelsea
Watford 2-0 Brighton
Newcastle United 1-2 Tottenham
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