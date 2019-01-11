Fabregas Monaco'ya imzayı attı
İspanyol futbolcu Cesc Fabregas'ın yeni adresi Monaco oldu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Chelsea'nin İspanyol starı Cesc Fabregas'ı renklerine kattı. Chelsea'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İspanyol futbolcu, yeni kulübü ile 2022'ye kadar geçerli sözeşmeye imza attı.
Monaco'nun kendisi için yeni bir adım olduğunu dile getiren Fabregas, "Genç oyuncuları ve genç hocası ile çok kaliteli bir takıma sahibiz. Takıma katkı vermek için buradayım. Başlamak için sabırsızlanıyorm. Pazar günü Marsilya ile önemli bir maçımız var. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.
Annonce Fabregas pic.twitter.com/JW2TWJJqBr— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 11 Ocak 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle