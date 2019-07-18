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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.07.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Fabian Ernst: "Beşiktaş kültürüne yakışan yetenekler bulacağız"

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Fabian Ernst: "Beşiktaş kültürüne yakışan yetenekler bulacağız"

Beşiktaş, eski futbolcusu Fabian Ernst’le altyapı işbirliğine gitti.

Beşiktaş’ta forma giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerden olan Alman futbolcu Fabian Ernst, futbolu bıraktıktan sonra altyapı okulları üzerine önemli projeler geliştirmişti.

Beşiktaş, Ernst’le altyapı projeleri için işbirliğine gitti. Siyah-beyazlı ekibin stadında yapılan anlaşmada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fabian Ernst hazır bulundu. 

Fikret Orman: "Fabian, Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak kaldı" 

Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fabian Ernst’le böyle bir işbirliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ernst’in Beşiktaş’ta 3 yıl oynadığını hatırlatan Orman, "Taraftarın gönlünde taht kurmuş bir isim. Sahadaki oyunu ve karakteriyle taraftarın gönlüne girmiş, Beşiktaş ailesinin bir parçası olan bir isim. Biz, ailemizin parçası olan kişilerle ilişkilerimizi kesmiyoruz. Uzun süredir hayata geçirmek istediğimiz bir projeyi bugün imzalıyoruz. Bizim açımızdan önem arz eden bir konu bu. Sporun geleceği gençlerdir. Fabian, futbolu bıraktıktan sonra futbol ailesinin içinde kaldı ve altyapı çalışmalarında yer alıyor. Danimarka 2. Ligi’nde bir kulübün de sahibi kendisi. Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde Fabian’ın koordinasyonunda çeşitli spor akademileri açacağız ve burada yetişen çocuklar da Beşiktaş ailesi içinde olacak. Burada yetişen çocukları da Beşiktaş’a getirme niyetimiz var. Böyle bir adım atmak istiyorduk. Fabian’ın da olmasıyla bu konuyu bugün imza altına almış olacağız. Beşiktaş’a istikbalde faydalı olacak gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunun hangi ülkeye ait olduğu da çok önemli değil. Ülkemizi ve kulübümüzü yetiştirecek ahlaklı oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Burada Fabian’ın olması da bizi mutlu ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

"Fabian 2 idman yapsa, orta sahada oynar" 

Fabian Ernst’in kendisine çok iyi baktığını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Fabian da oynayabilir. Formu yerinde. Kendisine iyi bakıyor. 2 antrenman yapsa, orta sahaya alırız" dedi. Altyapı projesi konusunda çok iyi temenniler olduğunu ifade eden Orman, "Şu anda işin tam başlangıcı. İstikballe ilgili çok iyi temenniler var. İcraat şimdi başlıyor. Şu ana kadar 'Şu oyuncu bize teklif edildi' gibi bir durumumuz yok. Bugünü, kontağı çevirdiğimiz gün olarak görmek gerekiyor" dedi. 

Altyapıdaki oyuncularla ilgili de konuşan Orman, "Kampa gelmeden önce genç oyuncularla ilgili hoca ve ekibinden çok iyi geri dönüşler geliyordu. Altyapıdan çok kıymetli oyuncular geliyor. Benim orada olmam da belki oyunculara biraz motivasyon katmıştır. Çok beğendim futbollarını. Daha yolun başındalar. Beşiktaş’ta oynamak, kim olursa olsun, hangi kariyerde olursa olsun, zor bir iştir. Mental, fizik ve teknik olarak kendilerini geliştirmeleri gerekiyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

Fabian Ernst: Beşiktaş kültürüne yakışan yetenekler bulacağız

"Fabian’ın kalbi burada atıyor" 

Önemli olanın Beşiktaş’ta oynayabilecek oyuncuları yetiştirmenin olduğunu söyleyen Orman, "Önemli olan Beşiktaş’ta oynayabilecek oyuncuları yetiştirebilmek. Kontrat konuları kolay. Önemli olan oyuncuyu bulmak. Burada oturmaktan gurur duyuyorum. Almanya’da yetişmiş bir oyuncu Fabian. Beşiktaş’ta 3 yıl oynamış ve kalbi burada atıyor. Bu camianın başkanı olarak, böyle sporcuların kulüpten kopmaması benim adıma hoş bir durum. Bu karakterdeki bir kişinin yöneteceği organizasyon da bu şekilde olacağı için çok mutluyum" açıklamasında bulundu. 

Ernst: "Almanca konuşan ülkelerde önemli bir havuza sahibiz" 

Çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Fabian Ernst, "Evime dönmüş gibi hissediyorum ve bu da gurur verici bir durum. Özellikle Beşiktaş’a, bana bu görevi verdiği için ve bu projeyi gerçekleştirmem için müsaade ettiği için çok teşekkür ediyorum. Hannover’de şu anda hazırda bir futbol okulu ve 300’e yakın futbolcu yetiştiriyoruz. Beşiktaş, Almanya pazarında çok yaygın olmadığı için böyle bir projeyi üstlenmek istiyorum. Almanya ve çevresinde, Almanca konuşan ülkeler arasında ciddi bir antrenör havuzumuz var ve bu havuzda. Beşiktaş’ın kültürüne yakışan bir eğitim sağlayacağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ilk adımdan sonra ciddi bir proje gerçekleştirip güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı. 

"Yurt dışı tecrübesi çok önemli" 

Beşiktaş’tan hiçbir zaman gitmediğini söyleyen Fabian Ernst, "Beşiktaş’tan hiçbir zaman gitmedim. Gönlüm Türkiye’de ve buradaydı. Danimarka’daki takımla ilgili olarak şu ana kadar eğitim konusunu çok detaylandırmadık ama mutlaka bir transfer çalışması gerçekleşecek. Bunun yanı sıra sadece Almanya değil, ilk etapta Almanca konuşulan ülkeleri havuza dahil edeceğiz" dedi. 

Altyapı konusunda yeteneğin çok önemli olduğunu da söyleyen Ernst, "Yetenekten bahsediyoruz ve bu durum bireydir. Biz bu bireyleri keşfedip desteklemek istiyoruz. Burada eğitim aldıktan sonra oyuncuların yurt dışı tecrübesi olması çok önemli" diyerek sözlerini tamamladı. 

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