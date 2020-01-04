FA Cup'ta sürpriz olmadı, Leicester ve Manchester City turladı!
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sonradan oyuna dahil olduğu maçta Wigan Athletic'i 2-0 mağlup ederek FA Cup'ta tur atladı. Manchester City ise Port Vale'yi 4-1 yendi.
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Leicester City ile Wigan Athletic karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 19. dakikasında Tom Pearce'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Leicester, 40. dakikada Barnes ile farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Leicester City, Wigan Athletic'i 2-0 mağlup ederek FA Cup'ta tur atladı.
Leicester City'de Çağlar Söyüncü, 25. dakikada Wes Morgan'ın yerine oyuna dahil oldu.
MANCHESTER CITY 4 GOLLE TURLADI
FA Cup'ta bir diğer maçta ise Manchester City, Port Vale'yi 4-1'lik skorla yendi. Manchester City'nin golleri 20. dakikada Zinchenko, 42. dakikada Agüero, 58. dakikada Taylor ve 76. dakikada Foden'dan geldi. Port Vale'nin tek golünü ise 35. dakikada Tom Pope kaydetti.
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