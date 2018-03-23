F1'de zirve için 3 takımın yarışması bekleniyor!

Formula 1'de yeni sezon öncesi testlerdeki tur zamanları, otomobillerin yakıt yükü, hangi ayarlara sahip olduğu, motorun hangi kapasitede çalıştığı gibi değişkenler bilinmediğinden ortaya net bir tablo koymasa da yeni otomobillerin performansına ilişkin ipuçları taşıyor.



İspanya'daki Katalonya Pisti'nde gerçekleşen 8 günlük testler de son 4 yılda 79 yarışın 63'ünü kazanan Mercedes ile diğer takımların ilk yarış öncesindeki durumları hakkında fikir veriyor.



PİST REKORU FERRARİ'YE GEÇTİ



Testler her şeyden önce 2017'de değişen teknik kurallar sonrası tarihin en hızlıları olması beklenen F1 araçlarının, bu kış geçirdiği değişimle bu iddiayı gerçeğe dönüştürdüklerini kanıtladı. 7 pilot, Felipe Massa'nın 2008 testlerinde 1 dakika 18.339 saniyeyle kırdığı Katalonya Pisti rekorunu geçti.



Sezonun son bölümünde art arda yaşadıkları sorunların da etkisiyle şampiyonluğu 2017'de Mercedes'e kaptıran Ferrari, SF71H adını verdiği yeni aracıyla rekoru ayrı bir seviyeye taşıdı.



Ferrari'nin 4 şampiyonluğu bulunan sürücüsü Sebastian Vettel, Pirelli'nin yeni ürünü hiper yumuşak lastikle elde ettiği 1.17.182'lik dereceyle rekoru 1.157 saniye geliştirdi. Ferrari'nin diğer pilotu Kimi Raikkonen de aynı set lastiklerle pisti 1.17.221 ile turladı.



İki ismin en iyi sektör zamanları yan yana getirildiğinde ortaya çıkan 1.16.889'luk derece, 929 tur atarak dayanıklılık bakımından da etkileyici gözüken Ferrari'nin, 2018'de de iddialı olacağının işaretlerini verdi.



Lastik kullanımı konusunda rakiplerinden verimli olduğuna inanılan Ferrari'nin hiper yumuşak setle 45 tur atması, bu sezon da yumuşak hamurlu lastiklerle çalışacak şekilde tasarlandığı şeklinde yorumlandı.



MERCEDES "SAĞLAM" GÖZÜKTÜ



Teknik kuralların değiştiği 2017'de, önceki 3 sezondakinin aksine şampiyonluk için daha fazla mücadele etmek zorunda kalan Mercedes takımı, 1040 tur atarak kusursuza yakın bir test geçirdi.



Mercedes'in yeni otomobili W09, her aracın sezon boyunca kullanmasına izin verilen motor sayısının 4'ten 3'e düşürülmesiyle dayanıklılığın daha da önem kazandığı 2018 için hazır olduğunu gösterdi.



Mercedes'in hiper yumuşak lastikleri testler boyunca kullanmaması ise dikkati çekti. Geçen yıl kariyerindeki 4. şampiyonluğuna ulaşan Lewis Hamilton'ın, ultra yumuşak lastikle yaptığı 1.18.400'lük derecesiyle Mercedes, 2018 testlerinin en hızlı tur zamanları sıralamasında ancak 8'inciliğe yerleşebildi.

Fakat testlerin büyük bölümünde orta sertlikte hamura sahip lastikleri tercih eden Mercedes'in, en hızlı tur zamanından çok yarış simülasyonuna ağırlık vermesi, zaten sıralama turlarında bariz bir üstünlüğü bulunan takımın güç gösterisi olarak algılandı.



RED BULL ERKEN RİTİM YAKALADI



Mercedes gibi yarış simülasyonu ağırlıklı bir test programı izleyen Red Bull-TAG Heuer takımı, önceki 2 yıldan farklı olarak otomobilinin potansiyelini sezon başında ortaya çıkardığının sinyalini verdi.



Sezon içi gelişim konusundaki başarısıyla bilinen Red Bull teknik ekibinin elinden çıkan son araç RB14, özellikle yarış içi temposuyla rakiplerini etkiledi. Red Bull, Mercedes gibi testlerin büyük bölümünde orta hamurlu lastikleri kullandı.

Geçen sezon özellikle 20 yaşındaki pilotu Max Verstappen'e denk gelen arızalar yüzünden birçok yarışı bitiremeyen Red Bull, 684 turda kaldığı 2017 testlerini geçerek pisti 783 kez turladı.



Mercedes ve Ferrari'ye göre güç dezavantajı bulunan Renault motorlarını kullanan Red Bull, Daniel Ricciardo'nun hiper yumuşak lastikle gerçekleştirdiği 1.18.047'lik dereceyle testlerin 4. en hızlı tur zamanına imza attı.



MCLAREN KAFALARI KARIŞTIRDI



Honda ile geçirdiği 3 başarısız sezon sonrası Renault motorlarını kullanmaya karar veren McLaren, 2017 testlerine göre 174 tur fazla atarak 599 tur sayısına ulaşsa da pistte en az kalan takım oldu.



Pisti 1.17.784 (hiper yumuşak lastik) ile turlayan Fernando Alonso sayesinde testlerin 3. en hızlı zamanına imza atan McLaren, ilk gün sağ arka tekerlekte yaşanan bijon sorunu nedeniyle pist dışına çıkmasının yanı sıra turbo arızası, yağ ve hidrolik kaçağı, motor muhafazasının aşırı ısınması gibi problemlerle karşılaştı.



McLaren'in yıldızının bir türlü barışmadığı Honda güç ünitelerini kullanmaya başlayan Toro Rosso'nun, 822 turla Mercedes ve Ferrari'den sonra 3. en fazla pistte kalan ekip olması ise şaşırtıcıydı.



RENAULT VE HAAS DİKKATİ ÇEKTİ



Fabrika takımı olarak 2016'da şampiyonaya dönen Renault, testlerdeki performansıyla 9 ve 6. sırada tamamladığı sezonlar sonrası daha fazlasını hedeflediğini ortaya koydu. Renault sürücüsü Carlo Sainz, 1.18.092'lik (hiper yumuşak lastik) süresiyle testlerin 5. en hızlı ismiydi.

Yukarı açıyla konumlandırdığı egzos çıkışıyla rakiplerinden ayrılan Renault, 795 tur atarak 2017 testlerindeki 597 tura bakıldığında sağlamlık açısından da iyi durumda olduğunu gösterdi.



F1'de mücadele ettiği 2 sezonda da takımlar klasmanını 8. sırada bitiren Haas-Ferrari, belki de testlerin en büyük sürpriziydi.

ABD merkezli Haas takımı, 695 turla dayanıklılık bakımından çok iyi gözükmedi. Fakat Kevin Magnussen'in, teoride hiper yumuşağa göre 1.3 saniye yavaş olan süper yumuşak lastikle yaptığı 1.18.360'lık tur zamanı, göz bebeklerinin büyümesine yol açtı.



Sezon öncesi testlerinin istatistikleri



En hızlı 10 tur zamanı:

1. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1:17.182 (Hiper yumuşak lastik)

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) - 1:17.221 (Hiper yumuşak lastik)

3. Fernando Alonso (McLaren-Renault) - 1:17.784 (Hiper yumuşak lastik)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) - 1:18.047 (Hiper yumuşak lastik)

5. Carlo Sainz (Renault) - 1:18.092 (Hiper yumuşak lastik)

6. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1:18.360 (Süper yumuşak lastik)

7. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda) - 1:18.363 (Ultra yumuşak lastik)

8. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:18.400 (Ultra yumuşak lastik)



9. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1:18.412 (Ultra yumuşak lastik)

10. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1:18.560 (Ultra yumuşak lastik)



Takımların en iyi dereceleri:

1. Ferrari - 1:17.182 (Hiper yumuşak lastik)

2. McLaren-Renault - 1:17.784 (Hiper yumuşak lastik)

3. Red Bull-TAG Heuer - 1:18.047 (Hiper yumuşak lastik)

4. Renault (Carlos Sainz) 1:18.092 (Hiper yumuşak lastik)

5. Haas-Ferrari - 1:18.360 (Süper yumuşak lastik)

6. Toro Rosso-Honda - 1:18.363 (Hiper yumuşak lastik)

7. Mercedes - 1:18.400 (Ultra yumuşak lastik)

8. Force India-Mercedes - 1:18.967 (Hiper yumuşak lastik)

9. Alfa Romeo Sauber - 1:19.118 (Hiper yumuşak lastik)

10. Williams-Mercedes - 1:19.189 (Yumuşak lastik)



En fazla tur atan takımlar:



1. Mercedes - 1040 tur



2. Ferrari - 929

3. Toro Rosso (Honda) - 822

4. Williams (Mercedes) - 819

5. Renault - 795

6. Sauber (Ferrari) - 786

7. Red Bull (Renault) - 783

8. Force India (Mercedes) - 711



9. Haas (Ferrari) - 695

10. McLaren (Renault) - 599