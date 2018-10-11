F1 Espor Pro Series’de gözler Cem Bölükbaşı’nda
Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu Formula 1’in espor serisinde büyük heyecan başlıyor.
Milyonlarca kişi tarafından takip edilen organizasyonda Türk sporcu Cem Bölükbaşı Toro Rosso takımında mücadele edecek. Toro Rosso takımı tarafından ilk turda yedinci sıradan draft edilen Bölükbaşı, ilk yarışına 10 Ekim’de Londra Gfinity Espor Arena’da çıkacak.
Formula1 Espor Pro Series’de sezon 10 Ekim’de Londra’da başlıyor. Toro Rosso takımı adına şampiyonluk kovalayacak olan Cem Bölükbaşı, ülkemizi bu arenada başarıyla temsil etmek istiyor.
9 takım ve 25 sporcunun yer alacağı F1 Espor Pro Series, üç canlı etkinlikle Londra’da bulunan Gfinity Esports Arena’da gerçekleştirilecek. 10 Ekim’de başlayacak olan turlarda ikinci canlı organizasyon 31 Ekim’de, büyük final ise 16-17 Kasım’da yapılacak. Yarışlar Facebook’tan ve birçok TV kanalından canlı yayınlanacak. Şampiyon 200 bin dolarlık ödülün de sahibi olacak.
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