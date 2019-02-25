Fenerbahçe'yi ti'ye aldılar...
Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu derbide konuk ettikleri Fenerbahçe'yi tiye aldılar...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar, sarı-lacivertli takımı tiye aldı.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede, takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, ligde zor günler geçiren Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.
Siyah-beyazlı tribünler, ligde topladığı 24 puanla 16. sırada yer alan Fenerbahçe için "kümeye" tezahüratı yaptı.
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