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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

F.Bahçe’yi dünya izleyecek

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F.Bahçe’yi dünya izleyecek

Sarı lacivertliler, AUDI Cup'taki ilk maçında bugün Bayern Münih ile karşılaşacak.

Münih’teki turnuvanın ilk maçında Real Madrid, TSi 19.00’da Tottenham ile karşılaşacak; Fenerbahçe de 21.30’da Bayern Münih karşısına çıkacak. Dünyanın dört bir yanında yayınlanacak kupada ilk günün galipleri yarın şampiyonluk, mağlupları ise 3.’lük için mücadele edecek.

UTBOLDA dünyanın en prestijli özel turnuvalarından Audi Cup, bugün Almanya’nın Münih kentinde başlıyor. Bayern Münih’in ev sahibi olarak yer alacağı turnuvaya İspanyol devi Real Madrid ve Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti Tottenham’ın yanı sıra Fenerbahçe de katılıyor. Sarı lacivertli takım, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena’da gerçekleştirilecek Audi Cup’taki ilk maçını bugün Bayern Münih ile TSİ 21.30’da yapacak. Günün ilk maçında ise Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00’da karşı karşıya gelecek. Maçlar D-Smart 77. Kanal’daki Spor Smart’tan yayınlanacak.

BERABERLiKTE DiREKT PENALTILARA GiDiLECEK

İlk günün kazanan takımları, yarın final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak. Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Audi Cup’taki maçlar Avrupa’nın birçok ülkesindeki televizyonlardan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca internet aracılığıyla dünyanın dört bir yanında yayınlanacak.

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2015 yılında düzenlenen Audi Cup'ta Real Madrid ile Tottenham karşılaşmıştı

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