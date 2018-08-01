F.Bahçe'yi Alper Potuk taşıdı! Fenerbahçe 2- 1 Cagliari... İşte maçın özeti ve golleri
Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kapsamında kendi sahasında Cagliari'yi konuk etti. Fenerbahçe mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Sarı - Lacivertli ekip sahadan 2-1 üstüna ayrıldı. Fenerbahçe ilk yarıda etili bir futbol sergilese de bulduğu pozisyonlardan gol sesi çıkaramadı. Özellikle F.Bahçe Josef ile tehlikeli ataklar yarattı. İkinci yarıya ise temsilcimiz etkili başladı. 50. dakikada Fenerbahçe Alper Potuk'un attığı golle Cagliari karşısında 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 7 dakika sonra Fenerbahçe 2. golü buldu. Alper Potuk'un attığı 2. golde Eljif Elmas'ın etkisi büyük oldu. Rakip takım ise 65. dakikada Marco Sau'nun attığı golle aradaki farkı 1'e indirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1 üstün ayrıldı.
Yeni transfer Ayew karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu 58 dakika oyunda kaldı. Yerine ise yeni transfer Barış Alıcı oyuna girdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cagliari ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısını taraftarların arasında takip etti.
Maçın son 5 dakikasında Ali Koç protokol tribününde arkalarda oturan Comolli’yi yanına çağırdı ve brifing aldı.
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