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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriSpor F.Bahçe'yi Alper Potuk taşıdı! Fenerbahçe 2- 1 Cagliari... İşte maçın özeti ve golleri
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Spor Arena
01.08.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

F.Bahçe'yi Alper Potuk taşıdı! Fenerbahçe 2- 1 Cagliari... İşte maçın özeti ve golleri

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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlık kapsamında kendi sahasında Cagliari'yi konuk etti. Fenerbahçe mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı - Lacivertli ekip sahadan 2-1 üstüna ayrıldı. Fenerbahçe ilk yarıda etili bir futbol sergilese de bulduğu pozisyonlardan gol sesi çıkaramadı. Özellikle F.Bahçe Josef ile tehlikeli ataklar yarattı. İkinci yarıya ise temsilcimiz etkili başladı. 50. dakikada Fenerbahçe Alper Potuk'un attığı golle Cagliari karşısında 1-0 öne geçti. Bu golden sadece 7 dakika sonra Fenerbahçe 2. golü buldu. Alper Potuk'un attığı 2. golde Eljif Elmas'ın etkisi büyük oldu. Rakip takım ise 65. dakikada Marco Sau'nun attığı golle aradaki farkı 1'e indirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Yeni transfer Ayew karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu 58 dakika oyunda kaldı. Yerine ise yeni transfer Barış Alıcı oyuna girdi.

F.Bahçeyi Alper Potuk taşıdı Fenerbahçe 2- 1 Cagliari... İşte maçın özeti ve golleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cagliari ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısını taraftarların arasında takip etti.

F.Bahçeyi Alper Potuk taşıdı Fenerbahçe 2- 1 Cagliari... İşte maçın özeti ve golleri

Maçın son 5 dakikasında Ali Koç protokol tribününde arkalarda oturan Comolli’yi yanına çağırdı ve brifing aldı.

F.Bahçeyi Alper Potuk taşıdı Fenerbahçe 2- 1 Cagliari... İşte maçın özeti ve golleri

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