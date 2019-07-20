F.Bahçe'ye Real, A. Efes'e Barcelona
THY Euroleague’de 2019-2020 sezonunun fikstürü dün belli oldu. 3 Ekim’de başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımlarının rakipleri, İspanya kulüpleri olacak
Fenerbahçe Beko, ilk maçına Real Madrid deplasmanında çıkarken, Anadolu Efes ise Barcelona Lassa’yı konuk edecek. Fenerbahçe ve Efes arasındaki derbi heyecanı ise 13. haftada yaşanacak. İki takım, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor Salonu’nda karşılaşacak. Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020’de girilirken, 10 Nisan 2020’de ise maçlar sona erecek. 4’lü Final ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Köln’de düzenlenecek.
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