Fenerbahçe'ye rakip fark etmiyor

Doğuş, THY EuroLeague 20. hafta maçında ağırladığı Barcelona Lassa'yı 86-82 mağlup edip normal sezondaki 14. galibiyetine ulaştı.

İlk çeyreğin ortalarındaki molada Obradovic'in 'by-pass'ı sonrası sarı lacivertliler 10-2'lik seriyle 22-18 üstünlük kurdu. İkinci periyotta Melli ve Vesely parlasa da Barça odaya 44-42 önde gitti.



Üçüncü çeyrekte Melih'in ekstra katkısı hayati öneme sahipti. Tomic (20 sayı) ile Heurtel (21 sayı) ve rakibin dış atışlarına, "Dur" diyemeyen F.Bahçe, yine de son 10'a 65-57'lik avantajla geçti.

Final periyodu, 'kâbustan hallice' olunca maç sürüncemeye girdi. 'Doğum günü çocuğu' Melli, 27. yaş gününde pastasına mumları kendi dikti, kendi üfledi! 23 ile F.Bahçe'de en çok sayı ürettiği maçını oynadı. Ona 24 sayıyla eşlik eden Wanamaker zaferde başrolü oynadı: 86-82.

SALON: Ülker Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Sasa Pukl (Slovenya), Sergio Silva (Portekiz)

İLK ÇEYREK: 22-18

DEVRE: 42-44

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 65-57

5 FAULLE ÇIKAN: Vesely (F.Bahçe Doğuş)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 5, Melli 23, Melih 7, Wanamaker 24, Sloukas 6, Guduric 7, Vesely 12, Kalinic, Ali Muhammed, Ahmet, Datome 2

BARCELONA: Ribas 2, Hanga 12, Heurtel 21, Oriola 3, Sanders, Koponen 12, Claver 12, Tomic 20, Moerman