F.Bahçe'ye geri döndü! Flaş gelişme...
Ersun Yanal'ı teknik direktörlük koltuğuna oturtan sarı lacivertliler bir isimle daha anlaştı.
Ersun Yanal’ın yanı sıra daha önce Fenerbahçe’de çalışmış bir isim daha görevine geri döndü. Sarı- Lacivertliler’in eski idari menajerlerinden Volkan Ballı da, eski pozisyonunda çalışmaya başlayacağı öğrenildi.
Volkan Ballı’nın takım içindeki en önemli görevi ise oyuncular arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirmek, yönetim ve teknik ekip arasında güçlü bağı sağlamlaştırmak olacak. (Fanatik)
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