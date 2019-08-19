F.Bahçe’ye gelmek için M. United’a baskı yapıyor
Arjantinli defans oyuncusunun, kendisini kiralamak isteyen sarı lacivertli kulübe gelmek için kulüp yönetimine başvurduğu belirtildi.
İNGİLİZ basınından Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Marcos Rojo ile ilgili önemli bir iddia geldi.
The Times’da yer alan haberde Arjantinli defans oyuncusunun kendisini kiralamak isteyen Fenerbahçe’ye transfer olmak için Manchester United yönetimine baskı yaptığı belirtildi.
Haberde, Everton’a gitmek istemesine rağmen bonservisi için 27 milyon Euro talep edilmesi nedeniyle transfer olamayan Rojo’nun bu nedenle kulüp yönetimine kızgın olduğu kaydedildi.
2014’te 20 milyon Euro’ya Manchester United’a gelen Rojo, geçen sezon 8 resmi maçta görev alabildi.
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