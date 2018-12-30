F.Bahçe'ye cevap gönderdi! Cenk Tosun...
Fenerbahçe'de birçok golcünün adı gündeme gelirken, Cenk Tosun'a teklif yapıldığı ortaya çıktı.
Birçok futbolcuyu gündemine alan sarı-lacivertlilerin sürpriz bir isme teklif yaptığı ortaya çıktı. Fenerbahçeli kurmayların Everton forması giyen Cenk Tosun için nabız yokladığı kaydedilirken, kiralama teklifi yapıldığı dile getirildi.
Ancak Maviler'de ilk 11'e girmekte zorlanan ve son oynanan Burnley maçında kadroya dahi alınmayan Cenk'in Fenerbahçe'nin bu teklifine "Hayır" dediği öğrenildi.
ANLAŞTILAR
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yazılan Brezilyalı stoper Rodrigo Caio'yu Flamengo kadrosuna katmak üzere. Globoesporte'de yer alan habere göre Flamengo ile oyuncunun kulübü Sao Paulo'nun büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi.
25 yaşındaki Caio ile Fenerbahçe dışında bir İngiliz kulübünün de ilgilendiğinin altı çizildi. (Fotomaç)
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