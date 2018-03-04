F.Bahçe'ye Akhisarspor şoku! Kadıköy de düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerF.Bahçe'ye Akhisarspor şoku! Kadıköy de düştü
Spor Arena F.Bahçe'ye Akhisarspor şoku! Kadıköy de düştü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    20
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Manchester City Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta? Kritik hafta

Spor Arena
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY - Adem KABAYEL
04.03.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

F.Bahçe'ye Akhisarspor şoku! Kadıköy de düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    20
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı lacivertliler evinde en son ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olmuştu ve bu sonuçla 20 maç sonra Kadıköy'de 90 dakikayı mağlup tamamladı. Fenerbahçe geçtiğimiz haftada da deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 kaybetmişti. Ülker Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Teleset Mobilya Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Serginho, 35'te Muğdat Çelik ve 59. dakikada Larsson kaydetti. Ev sahibi Fenerbahçe'nin golleri ise 57. dakikada Giuliano ve 67. dakikada Aatif Chahechouhe'dan geldi.

STAT: Ülker
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken
FENERBAHÇE: Kameni - Isla (Dk.46 Aatif), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef (Dk.80 Mehmet Ekici), Dirar, Valbuena (Dk.69 Soldado), Giuliano, Fernandao
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac - Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Eray (Dk.73 Dany), Muğdat, Larsson (Dk.88 Onur), Serginho, Seleznyov (Dk.84 Henrique)
GOLLER: Dk.57 Giuliano, Dk.67 Aatif (Fenerbahçe) - Dk.14 Serginho, Dk. 35 Seleznyov, Dk.59 Larsson (T.M Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Sissoko, Lopes, Mustafa Yumlu, Larsson, Lukac (T.M Akhisarspor)

F.Bahçeye Akhisarspor şoku Kadıköy de düştü

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
14'üncü dakikada Ömer'in sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa iyi yükselen Serginho meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
35'inci dakikada Muğdat'ın ceza sahası içinden verdiği pasta topla buluşan Seleznyov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
57'nci dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Dirar kafa ile indirdi. Dirar'ın topunu iyi takip eden Giuliano'nun altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti:1-2.
59'uncu dakikada Eray'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Larsson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
67'nci dakikada Hasan Ali'nin pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aatif'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

F.Bahçeye Akhisarspor şoku Kadıköy de düştü

NOTLAR:

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamadı. 
Uzun süredir sakatlığı bulunan Vincent Janssen, ZTK yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel, Alper Potuk, sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı ve Eljif Elmas, Akhisarspor maçında takımını yalnız bırakan isimler oldu.

FERNANDAO VE VALBUENA 11'DE
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş ile oynanan derbi maçtan sonra bir maç ceza alan Jose Fernandao ile son 2 maçta görev alamayan Mathieu Valbuena, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile formasına kavuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) oynanan Beşiktaş maçında cezasını çeken Fernandao ve lig ile ZTK'da oynanan Beşiktaş mücadelelerinde görev alamayan Valbuena teknik direktör Aykut Kocaman tarafından 11'de görevlendirildi.

Kadıköyde tepki çeken olay Seleznov...
Kadıköy'de tepki çeken olay! Seleznov...

KUPA MAÇININ 11'İNE GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ZTK'da oynanan Beşiktaş maçına göre Akhisarspor karşılaşmasında 6 değişikliğe gitti. Kupada oynanan Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel, Alper Potuk ve yedek soyunan Mehmet Ekici, Şener, Aatif ve Soldado'nun yerine Kameni, Isla, Dirar, Giuliano, Valbuena ve Fernandao ilk 11'de görev aldı.

OKAN BURUK CEZALI
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk cezası nedeniyle takımın başında yer alamadı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan yarı final ilk maçında mücadelenin hakemine yönelik sportmenliğe aykırı harekette bulunan ve PFDK tarafından bir maç ceza alan Buruk, Fenerbahçe karşılaşmasında takımının başında yer alamadı. Buruk'un yerine teknik sorumlu İrfan Saraloğlu görev aldı. 

13
Kameni isyanı... Maçı en güzel yerden izliyor
Kameni isyanı... 'Maçı en güzel yerden izliyor!'

OLCAN ADIN VE ORHAN TAŞDELEN SAKAT
Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan ve seriyi sürdürmek isteyen Akhisarspor, Fenerbahçe maçına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa ila oynanan maçın ardından sakatlanan Olcan Adın ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarında sakatlık geçiren Orhan Taşdelen takımını yalnız bıraktı.

AFRİN İÇİN SAYGI DURUŞU
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maç öncesinde Afrin'deki Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunuldu.
Suriye'nin Afrin Bölgesi'nde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı için Ülker Stadyumu'nda saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan tribünlerde bulunan taraftarlar 'Vatan sana canım feda' tezahüratlarında bulundu.

F.Bahçeye Akhisarspor şoku Kadıköy de düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    20
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Quaresma: Ayıptır! Dirseği ben yedim

G.Saray'da şok! Fatura skandalı...

Transferde sürpriz! Cenk Tosun'un yerine...