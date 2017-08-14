F.Bahçe'nin transferlerinde şok detay! O menajerler...

Fenerbahçe’nin Giuliano transferinde önemli detaylar ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin transferde bazı lisanssız menajerleri aradan çıkarması ve idari menajer Hasan Çetinkaya vasıtasıyla futbolcunun gerçek temsilcisi ile temas kurması üzerine bir oyun oynandığı konuşuluyor. Buna göre, durumdan rahatsız olan bir grup menajer, transferin gerçekleşmemesi için Trabzonspor Kulübü’nü devreye soktu ve ortalığı karıştırdı.



TİTE’YE SORDU

Brezilya Milli Takımı’na çağrılan Giuliano transferi ile ilgili teknik direktörü Tite ile temas kurdu. Tite’nin “Fenerbahçe’yi tercih et” demesinin ardından kesin kararını veren Giuliano yardım istemek için Zenit’teki hocası Mancini’yi aradı. İtalyan teknik adam da oyuncunun Fenerbahçe’de oynaması için Zenit yetkilileri ile görüştü ve kiralık olarak gelecek olan Giuliano bu kez bonservisi ile sarı lacivertli oldu.



Zenit, Giuliano’yu geçen yıl Gremio’dan 7 milyon Euro’ya almıştı. Zenit’in sportif direktörünün eski bir menajer olması ve devreye kendisine yakın başka menajerleri sokması işi bir ara yokuşa sürerken, Tite’nin Giuliano’nun Fenerbahçe’ye gitmesi için net bir tavır koyması durumu sarı lacivertlilerin lehine çevirdi.



S. MOSKOVA RAHATSIZ

Aynı menajerlerin Fenerbahçe’ye Neustadter için getirdiği 8 milyon Euro’luk Spartak Moskova teklifi de sahte çıktı. Spartak Moskova Kulübü’nün bu konu ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Malinovskyi ve Taison transferlerinin de aynı menajerler yüzünden gerçekleşmediğini söyleyen sarı lacivertliler, bu konuya çözüm bulunması için uğraşıyor. Giuliano’nun imza töreninde başkan Aziz Yıldırım’ın bu konu ile ilgili bazı açıklamalar yapması bekleniyor.

YA GİULİANO YA SOLDADO

Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play off maçı için listeye iki yeni transferden biri yazılabilecek.

VARDAR ile oynanacak karşılaşma için Fenerbahçe, Giuliano ya da Saldado’dan birini listeye yazabilecek. Bu konuda kesin kararı teknik patron Aykut Kocaman verecek. Sarı lacivertliler yarın akşama kadar bu ismi UEFA’ya bildirecekler…



KOCAMAN DÜŞÜNÜYOR

Fenerbahçe’ye transfer sürecinde 5-6 gün antrenmana çıkmayan Saldado’nun henüz hazır olmadığı, maçları devam ederken Türkiye’ye gelen Giuliano’nun ise oynayacak durumda olduğu belirtiliyor. Ancak golcü konusunda sıkıntı yaşayan Kocaman henüz kesin kararını veremedi.

CUMA GÜNÜ YILDIRIM’LI TÖREN

ŞU an Cannes’da tatilde bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da katılımıyla cuma günü Giuliano, Saldado ve İsla için bir imza töreni düzenlenecek. Yıldırım’ın bu törende ilk hafta yaşanan hakem hatalarına da değinmesi bekleniyor.

14 YABANCI KOTASI DOLDU

FENERBAHÇE için asıl büyük sıkıntı ise kadroda çok yabancının olması. Kameni, İsla, Van Der Wiel, Skrtel, Neustadter, Josef, Giuliano, Dirar, Valbuena, Eljif, Van Persie, Fernandao, Aatif ve Saldado ile birlikte kadrosunda 14 yabancı bulunduran sarı lacivertliler yeni bir yabancı getirirse lig kadrosuna yazdıramayacak. Bu nedenle en azından bir yabancıyı elden çıkarması gereken Fenerbahçe, bu konuda da hızlı hareket etmeye çalışıyor.

TEK TEKLİF OĞUZ KAAN’A

SARI lacivertli futbolculardan şu ana kadar sadece Oğuz Kağan için resmi bir teklif geldi. Oğuz’a Manchester City 5 milyon Euro, Dortmund ise 4 milyon Euro teklif ediyor. Ancak sarı lacivertliler bu oyuncuyu şimdilik elden çıkarmayı düşünmüyor.



LUCESCU GELİYOR

SAMANDIRA Can Bartu Tesisleri bugün uzun bir aradan sonra bir milli takım teknik direktörünü ağırlayacak. Milli Takımlar Teknik Direktörü Mircea Lucescu sarı lacivertlilerin teknik patronu Aykut Kocaman ile fikir alış verişinde bulunmak için bugün Samandıra’ya gelecek.