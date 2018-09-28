F.Bahçe'nin rakibine kupada soğuk duş!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Kupası'nda Union Saint-Gilloise'ye 3-0 mağlup olarak elendi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Kupası'nda Union Saint-Gilloise'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Kupanın 6. turunda Anderlecht, Constant Vanden Stock Stadı'nda 2. lig ekiplerinden Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.
Union Saint-Gilloise, Fransız golcüsü Youssouf Niakate'nin hat-trick yaptığı mücadeleyi 3-0 kazanarak Anderlecht'i kupada saf dışı bıraktı.
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