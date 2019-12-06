F.Bahçe'nin konuğu G.Birliği! Evindeki son 13 lig maçının 12'si...

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ

Bu sezon deplasmanda yaşadığı puan kayıplarına bir türlü engel olamayan Fenerbahçe, son olarak Göztepe deplasmanında da 2 puan kaybetti.

İzmir’de 2 kez geriye düşen Sarı Kanaryalar, %60 topa sahip olduğu ve daha üstün olduğu maçtan 1 puanla ayrıldı ve ligdeki son 6 deplasmanında 12 puan kaybetmiş oldu.

Cezalı olan Nabil Dirar’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Mevlüt Erdinç yok. Hasan Ali Kaldırım ise maç saati netlik kazanacak.

TD Hamza Hamzaoğlu’nun takımın başına gelmesinden sonra adeta kabuk değiştiren Gençlerbirliği, yeni antrenörüyle 4 maçta 8 puan toplayarak hiç yenilgi almadı.

Özellikle 4 maçın 3’ünde geriye düştükten sonra geri gelerek maçı bırakmayışları en fazla dikkati çeken özellikleri oldu.

Son maçta sakatlanan Erdem Özgenç yok, Ahmet Oğuz'un durumu belirsiz.

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- İki ekip arasındaki son 7 maçın 6’sında karşılıklı goller atıldı.

- Bu haftaya kadar ilk yarılarda en fazla gol atan ekip Fenerbahçe'ydi!

- Fenerbahçe, evindeki son 13 lig maçının 12’sinde kalesinde gol gördü.

- Gençlerbirliği bu sezon deplasmandaki 6 lig maçında da gol atmayı başardı.

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Üyelerin yaklaşık %7’si maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN TONGO NE DİYOR?

Fenerbahçe oynadığı son 2 deplasman maçından da beraberlikle ayrıldı. Zirvenin 5 puan gerisine düşen ev sahibi bu maçı seyircisi önünde kazanmak isteyecektir.

Vedat Muric ve Emre Belözoğlu önderliğinde Fenerbahçe kazanır.

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