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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
02.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

F.Bahçe'nin gurur tablosu

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F.Bahçe'nin gurur tablosu

Türk basketbolunun ‘altın ay’ı kasım oldu. Fenerbahçe, EuroLeague’de oynadığı 6 maçta 6 galibiyet alarak adını zirveye yazdırdı.

Anadolu Efes de 6’da 5’lik bir seriye imza atmayı başarıp, toplamda 8 galibiyetle 4. sırada yer aldı. Bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka’nın hanesine yazdırabildiği tek artıyla son sırada yer alması, ‘madalyonun öteki yüzü’ olup, herkesi üzdü. Koç Obradoviç’in her sezon bambaşka bir sistemle ‘yeniden yarattığı’ F.Bahçe, istikrarlı yürüyüşüyle Avrupa’yı sarsmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler sezonun ‘kırılma dönemi’ olan süreçte; Baskonia, Olympiakos, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona gibi zorlu deplasmanlarda gülerek, çok farklı mesajlar verdi

Başarının sırrı: Bir sır olmaması!

Yunanistan'da ’da Olympiakos’a karşı, takımın temel taşlarından Vesely olmadan kazanan Kanarya, Barcelona deplasmanında da Sloukas ve Melih’siz farka (84-65) koştu. Peki, “Kasımda EuroLeague başkadır!” deyip, basketbolun ‘nasıl bir takım oyunu olduğunu’ gösteren Fenerbahçe ve koç Obradoviç’in asıl sırrı neydi? Kısa süre önce görüştüğüm Beşiktaş’ın Karadağlı koçu Duşko Ivanoviç’e, “Yugoslavya’nın ‘basketbol sırrı’ nedir?” diye sormuştum. Ivanoviç, “Sır: Bir sır olmamasıydı! Sadece doğru ve çok çalışmaktı” yanıtını vermişti. İşte bence, Obra da Fenerbahçe’de bunu oturttu.

Herkes, her an ‘saha içi lider’ olabiliyor

Koç Obradoviç, bana göre ‘ustalık eseri’ olan Fenerbahçe’de, ‘lidersiz bir takım’ yarattı. ‘Lidersiz olan’ ama herkesin her an ‘lider olabildiği’ bir ekosistem! Bunun sonucunda da rakipler her seferinde, Sırp başantrenörün yazdığı senaryolara mahkum kaldı. Sarı lacivertlilerin kasımdaki 6 EuroLeague maçında 4 farklı en skorer oyuncu (Datome ve Sloukas 2’şer, Melih ve Ali Muhammed 1’er kez en skorer isim oldu) öne çıktı. F.Bahçe’nin oynadığı 6 maçta yediği sayı ortalaması 73.6, attığı ise 82.1 oldu. Bu da kusursuz savunma ve hücumu gözler önüne serdi.

VESELY’NiN 90,70’LiK YÜZDESi HER ŞEYiN ÖZETi

Fenerbahçe’nin ‘sırrı’nı anlamak için Vesely’ye bakmak yeterli! 15 Mayıs 2016’da F.Bahçe’nin 101-96 kaybettiği CSKA finalinde 10’da 1 serbest atış isabeti sağlayan Vesely, bu sezon çizgiden 43’te 39 attı ve yüzde 90,70 başarı yakaladı. Bu da sadece; çok çalışmak ve istekle olabilir.

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