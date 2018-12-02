F.Bahçe'nin gurur tablosu

Anadolu Efes de 6’da 5’lik bir seriye imza atmayı başarıp, toplamda 8 galibiyetle 4. sırada yer aldı. Bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka’nın hanesine yazdırabildiği tek artıyla son sırada yer alması, ‘madalyonun öteki yüzü’ olup, herkesi üzdü. Koç Obradoviç’in her sezon bambaşka bir sistemle ‘yeniden yarattığı’ F.Bahçe, istikrarlı yürüyüşüyle Avrupa’yı sarsmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler sezonun ‘kırılma dönemi’ olan süreçte; Baskonia, Olympiakos, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona gibi zorlu deplasmanlarda gülerek, çok farklı mesajlar verdi

Başarının sırrı: Bir sır olmaması!

Yunanistan'da ’da Olympiakos’a karşı, takımın temel taşlarından Vesely olmadan kazanan Kanarya, Barcelona deplasmanında da Sloukas ve Melih’siz farka (84-65) koştu. Peki, “Kasımda EuroLeague başkadır!” deyip, basketbolun ‘nasıl bir takım oyunu olduğunu’ gösteren Fenerbahçe ve koç Obradoviç’in asıl sırrı neydi? Kısa süre önce görüştüğüm Beşiktaş’ın Karadağlı koçu Duşko Ivanoviç’e, “Yugoslavya’nın ‘basketbol sırrı’ nedir?” diye sormuştum. Ivanoviç, “Sır: Bir sır olmamasıydı! Sadece doğru ve çok çalışmaktı” yanıtını vermişti. İşte bence, Obra da Fenerbahçe’de bunu oturttu.

Herkes, her an ‘saha içi lider’ olabiliyor

Koç Obradoviç, bana göre ‘ustalık eseri’ olan Fenerbahçe’de, ‘lidersiz bir takım’ yarattı. ‘Lidersiz olan’ ama herkesin her an ‘lider olabildiği’ bir ekosistem! Bunun sonucunda da rakipler her seferinde, Sırp başantrenörün yazdığı senaryolara mahkum kaldı. Sarı lacivertlilerin kasımdaki 6 EuroLeague maçında 4 farklı en skorer oyuncu (Datome ve Sloukas 2’şer, Melih ve Ali Muhammed 1’er kez en skorer isim oldu) öne çıktı. F.Bahçe’nin oynadığı 6 maçta yediği sayı ortalaması 73.6, attığı ise 82.1 oldu. Bu da kusursuz savunma ve hücumu gözler önüne serdi.

VESELY’NiN 90,70’LiK YÜZDESi HER ŞEYiN ÖZETi

Fenerbahçe’nin ‘sırrı’nı anlamak için Vesely’ye bakmak yeterli! 15 Mayıs 2016’da F.Bahçe’nin 101-96 kaybettiği CSKA finalinde 10’da 1 serbest atış isabeti sağlayan Vesely, bu sezon çizgiden 43’te 39 attı ve yüzde 90,70 başarı yakaladı. Bu da sadece; çok çalışmak ve istekle olabilir.

Günün en popüler basketbol/iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!