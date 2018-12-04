F.Bahçe'nin golüne olay yorum... 'Ya 33. hafta atsaydı!'
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası flaş açıklamalara imza attı.
Fenerbahçe'nin golünü tartışan Ahmet Çakar, ÖZgür Çek'in kendi kalesine attığı gol için şunları söyledi...
- 40 yıldır futbolun içindeyim. Tuttuğu topu bacak arasından kendi kalesine atan kaleci gördüm ama böyle bir kendi kalesine atılan gol görmedim.
- Yıllar önce Kasımpaşa’da oynayan Veysel Sarı için de bir şeyler söyledim, beni mahkemeye verdi. Özgür Çek’in pozisyonu tabii ki şike değil ama attığı tweet’ler var. Ben Özgür Çek’i tanımam.
BİR FARKLARI YOK
- Özgür Çek tabii ki bu golü kasten atmadı. Tabii ki gönlünde Kasımpaşa’nın kazanması vardı. Kasımpaşa’nın da üç büyük kulübün oyun anlayışından bir farkı olmadığını düşünüyorum.
- Futbolcular, ekmeğini yediği yerde taraf olduğunu belli etmemeli. Ya bu pozisyon 33. haftada olsaydı?
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