F.Bahçe'nin, G.Saray planındaki sır! 2 santim...
Boy ortalamasında 2 santim rakibine üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, duran ve yüksek top organizasyonları üzerinde duruyor.
Ana kadroyu bozmayı düşünmeyen Aykut Kocaman, derbi taktiğini de belirledi. Takımın rakibine oranla boy ortalaması avantajını kullanmak isteyen tecrübeli teknik adam oyuncularına yüksek top zaafiyetinden faydalanmak üzerine çalışmalar yaptırıyor. Farklı duran top organizasyonları ve kaleye cepheden şut atma konusunda da antrenmanlarda özel çalışmalar gerçekleştiriliyor.
DİSİPLİN UYARISI YAPTI
1.84 cm boy ortalamasına sahip olan Fenerbahçe’nin rakibine 2 santim üstünlüğü bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcı, maç içinde skor ne olursa olsun 90 dakika taktik ve pozisyon sadakatinden sapmamanın da galibiyeti getirecek faktörlerden olacağını oyuncularına hatırlatıyor.
YÖNETİM ÇIKARMASI
Kapalı gişe oynanacak derbi için Sarı-Lacivertli taraftarların bilet bulma telaşı da devam ediyor. Yarınki kritik karşılaşmayı ligdeki kaderleri olarak gören yönetimin de son antrenmana çıkarma yapması ve kamp öncesi oyuncularla bir araya gelerek moral vermesi bekleniyor. (Akşam)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle