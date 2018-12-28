F.Bahçe'nin eski yıldızından flaş itiraf!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriF.Bahçe'nin eski yıldızından flaş itiraf!
GeriFutbol F.Bahçe'nin eski yıldızından flaş itiraf!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
28.12.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

F.Bahçe'nin eski yıldızından flaş itiraf!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
F.Bahçe'nin eski yıldızından flaş itiraf!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Ganalı eski futbolcu Stephen Appiah, AA muhabirine, futbolda artan ırkçılık tartışmalarının yanı sıra Türkiye ve Sırbistan'daki günlerini de değerlendirdi.

Kariyeri boyunca hiçbir zaman siyahi olduğu için sorun yaşamadığını kaydeden Ganalı yıldız, ırkçılığı kategorilere ayırdığını söyledi.

Irkçılığın ilk türünün rekabetten kaynaklı olduğunu belirten Appiah, "Mesela Messi siyahi bir oyuncu olsa ve siz Barcelona'ya karşı oynasanız, taraftarlarınız onun oyununu olumsuz etkilemek için her yolu deneyecektir. Ama bunu siyahi olduğu için değil, dünyanın en iyisi olduğu için yapacaklar." diye konuştu.

Appiah, bazı taraftarların da sadece siyah renge karşı ön yargıları nedeniyle sizi ıslıkladığını kaydederek, "Sorsanız bunu neden yaptığını, rasyonel bir açıklaması yoktur." dedi.

- "Siyahi de beyaz da değilim, kahverengiyim"

"Bizim siyahi olduğumuzu da kim söylüyor?" diyen ve son yıllarda futbolda artan ırkçılığa tepki gösteren Appiah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ten rengimin siyahla alakası olmadığını söylediğimde arkadaşlarım gülüyor. Mesela elime bak. Siyah mı bu? Telefonum siyah mesela, ama elim kahverengi. Ben siyahi de beyaz da değilim, kahverengiyim. Biri kahverengiden rahatsız oluyorsa ona bir şey yapamam."

- "Türkiye benim için çok özel"

Kariyerinde Juventus forması ile önemli başarılar elde eden Ganalı eski futbolcu, Fenerbahçe'deki günlerinin hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını söyledi.

Avrupa macerasına İtalya'da başladığını anımsatan Appiah, Türk futbolseverlere dair şunları kaydetti:

"Juventus taraftarları harika, ama Türkiye benim için çok özel. Türkiye'deki fanatizm, dünyanın hiçbir yerinde yok. İstanbul'a geldiğim gibi insanlar beni çok sevdi. Belki de bunun başlıca nedeni her zaman mücadeleci bir futbolcu olmam, formamdaki arma için canımı vermemdi."

- "İz bırakmak büyüleyici"

Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının da kendisine değer vermesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Appiah, "Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım, ve Türk taraftarlar da bunu gördü. O yüzden beni bugün de seviyorlar. Bir yerde silinmez bir iz bırakmak büyüleyici." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerini Sırbistan'ın Voyvodina takımında sonlandıran Appiah, Fenerbahçe'de beraber forma giydiği Mateja Kezman'ın önerisiyle o dönemde Sırbistan'a geldiğini belirterek, "Kezman sürekli Sırbistan'ın ve insanlarının ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu. Sırbistan'a geldiğimde takıma bir kupa kazandırmak ve Kızılyıldız ile Partizan hegemonyasını yıkmak istiyordum, ama maalesef bunu başaramadım." diye konuştu.

Juventus'tan 2005 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Ganalı yıldız futbolcu, 3 sezon sarı-lacivert formayı giydi. Appiah, 2012 yılında transfer olduğu Sırbistan'ın Voyvodina takımında, aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 224Tottenham - Wolves
    3
    MS1
    1,20
    3520kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dev takas bitiyor! Güneş izin verirse...

Geçen sezonki finalin rövanşı, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkan tercih ise...

İlk hedef Jahovic! İmza yakın...

Serdar Aziz'in yerini o dolduracak! İtalya'dan...