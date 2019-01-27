F.Bahçe'nin eski oyuncularından Nunnally, EA Milano'da!
James Nunnally, bu kez sezonun geri kalanını kendisi için garantiye aldı ve Avrupa’ya döndü.
Geçtiğimiz hafta Houston Rockets ile de yollarını ayıran James Nunnally, Avrupa’ya geri dönmeye karar verdi.
Bir süredir Olimpia Milano‘yla görüşen Amerikalı şutör, sonunda İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı. Milano, bugün yaptığı açıklamada Nunnally ile anlaştığını duyururken sözleşmenin 2020’ye kadar süreceğini açıkladı.
Houston ile sadece 2 maça çıkan Nunnally, takımdan kesildikten sonra Avrupa seçeneklerini tekrar gündeme aldı ve kararını verdi. Houston ile anlaşmadan önce EuroLeague’den de teklifler alan Nunnally, tercihi NBA’de kalmaktan yana kullanmış ve 10 günlük sözleşmeye imza atmıştı.
Fenerbahçe Beko formasıyla 2 sezon EuroLeague’de oynayan ve 1 şampiyonluk yaşayan James Nunnally, EuroLeague tarihinde en yüksek üçlük yüzdesine sahip oyunculardan biri. 29 yaşındaki oyuncu Sarı Lacivertliler ile son sezonunda maç başına 9.6 sayı üretmiş ve %52.7 gibi akıl almaz bir üçlük yüzdesi yakalamıştı. (Eurohoops)
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