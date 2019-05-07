F.Bahçe'nin Eljif hesabÄ±
Makedon oyuncunun transferi iÃ§in ay sonu bekleniyor.Â
SarÄ± lacivertli yÃ¶netim, ÅŸu an 8-10 milyon Euro deÄŸer biÃ§ilen oyuncuya gelecek tekliflere gÃ¶re hareket edecek. HenÃ¼z resmi bir teklif gelmezken, Avrupa kulÃ¼plerinin sezon sonunda FenerbahÃ§eâ€™nin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§almasÄ± bekleniyor.
AVRUPA devlerinin gÃ¶zÃ¼, FenerbahÃ§eâ€™nin yÄ±ldÄ±zÄ± Eljif Elmasâ€™Ä±n Ã¼zerinde... Ã–zellikle Galatasaray maÃ§Ä±ndan itibaren bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerin scoutâ€™larÄ±nÄ±n merceÄŸi altÄ±na alÄ±nan 19 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu iÃ§in hazÄ±rlanan tÃ¼m raporlarÄ±n pozitif olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Son olarak bir Alman ekibi de, KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Eljifâ€™i yakÄ±n takibe aldÄ±. Elmasâ€™Ä±n mÃ¼thiÅŸ bir performans sergilediÄŸi ve bir de gol attÄ±ÄŸÄ± KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda 61. dakikada oyundan Ã§Ä±kmasÄ± sonrasÄ± Alman kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n scoutâ€™unun da stadÄ± terk ettiÄŸi gÃ¶zlendi. Devlerin takibindeki Makedon yÄ±ldÄ±z iÃ§in henÃ¼z bir resmi teklif yok.
Eljif iÃ§in nabÄ±z yokluyorlar
BUNUNLA beraber pek Ã§ok kulÃ¼bÃ¼n yetkilileri ÅŸimdiden Eljif Elmas iÃ§in nabÄ±z yokluyor. MayÄ±s ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru Ã§ok sayÄ±da kulÃ¼bÃ¼n MakedonyalÄ± futbolcu iÃ§in FenerbahÃ§eâ€™nin kapÄ±sÄ±nÄ± resmi olarak da Ã§almasÄ± bekleniyor. SarÄ± lacivertli yÃ¶netim ise teklifler karÅŸÄ±sÄ±nda yakÄ±n dÃ¶nemdeki mali ÅŸartlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunduracak. Ya ÅŸu an iÃ§in 8-10 milyon Euro piyasasÄ± olan Eljif uygun teklif gelirse elden Ã§Ä±karÄ±lacak ya da duruma gÃ¶re 1 sezon daha parlatÄ±lÄ±p Ã§ok daha yÃ¼ksek bir bonservisle genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu nedenle yÃ¶netim gelecek teklifleri bekliyor.
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