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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Fatih SABOVÄ°Ç
07.05.2019 - 08:30, Son GÃ¼ncelleme:

F.Bahçe'nin Eljif hesabÄ±

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F.Bahçe'nin Eljif hesabÄ±

Makedon oyuncunun transferi iÃ§in ay sonu bekleniyor.Â

SarÄ± lacivertli yÃ¶netim, ÅŸu an 8-10 milyon Euro deÄŸer biÃ§ilen oyuncuya gelecek tekliflere gÃ¶re hareket edecek. HenÃ¼z resmi bir teklif gelmezken, Avrupa kulÃ¼plerinin sezon sonunda FenerbahÃ§eâ€™nin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§almasÄ± bekleniyor.

AVRUPA devlerinin gÃ¶zÃ¼, FenerbahÃ§eâ€™nin yÄ±ldÄ±zÄ± Eljif Elmasâ€™Ä±n Ã¼zerinde... Ã–zellikle Galatasaray maÃ§Ä±ndan itibaren bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerin scoutâ€™larÄ±nÄ±n merceÄŸi altÄ±na alÄ±nan 19 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu iÃ§in hazÄ±rlanan tÃ¼m raporlarÄ±n pozitif olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Son olarak bir Alman ekibi de, KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Eljifâ€™i yakÄ±n takibe aldÄ±. Elmasâ€™Ä±n mÃ¼thiÅŸ bir performans sergilediÄŸi ve bir de gol attÄ±ÄŸÄ± KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nda 61. dakikada oyundan Ã§Ä±kmasÄ± sonrasÄ± Alman kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n scoutâ€™unun da stadÄ± terk ettiÄŸi gÃ¶zlendi. Devlerin takibindeki Makedon yÄ±ldÄ±z iÃ§in henÃ¼z bir resmi teklif yok.

Diego Reyes geri dÃ¶nÃ¼yor
Diego Reyes geri dönüyor

Eljif iÃ§in nabÄ±z yokluyorlar

BUNUNLA beraber pek Ã§ok kulÃ¼bÃ¼n yetkilileri ÅŸimdiden Eljif Elmas iÃ§in nabÄ±z yokluyor. MayÄ±s ayÄ±nÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru Ã§ok sayÄ±da kulÃ¼bÃ¼n MakedonyalÄ± futbolcu iÃ§in FenerbahÃ§eâ€™nin kapÄ±sÄ±nÄ± resmi olarak da Ã§almasÄ± bekleniyor. SarÄ± lacivertli yÃ¶netim ise teklifler karÅŸÄ±sÄ±nda yakÄ±n dÃ¶nemdeki mali ÅŸartlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunduracak. Ya ÅŸu an iÃ§in 8-10 milyon Euro piyasasÄ± olan Eljif uygun teklif gelirse elden Ã§Ä±karÄ±lacak ya da duruma gÃ¶re 1 sezon daha parlatÄ±lÄ±p Ã§ok daha yÃ¼ksek bir bonservisle genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ±n satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Bu nedenle yÃ¶netim gelecek teklifleri bekliyor.

iddaa'da en Ã§ok oynanan bahisleri kaÃ§Ä±rmayÄ±n,Â incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

F.BahÃ§enin Eljif hesabÄ±

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