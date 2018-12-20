F.Bahçe'nin Buducnost maçı CANLI! iddaa'da öne çıkan ise...
Euroleague resmi sponsoru Nesine.com, Fenerbahçe'nin Buducnost karşılaşmasını CANLI olarak ekranlara getirecek. Basketbol yazarları ise iddaa'da öne çıkan tercihlerini açıkladı...
Orkun Hınçer'den 'Buducnost - Fenerbahçe Beko' iddaa analizi
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, salı akşamı müthiş bir geri dönüş sonrasında CSKA Moskova'yı mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Bu akşam deplasmanda Buducnost'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Marko Guduric de son maçlarda oldukça formda.
Buducnost, EuroLeague'de oynadığı 13 maç sonunda 3 galibiyet aldı. Evinde CSKA Moskova, Barcelona ve Baskonia'yı mağlup etme başarısı gösteren Buducnost, özellikle kendi salonunda, hücumda etkili oynayabilen bir takım.
İki takım arasında ciddi bir güç farkı var. Fenerbahçe'nin maçı kazanmasını bekliyorum. Ancak evinde oynadığı basketbol düşünüldüğünde, handikabın fazla olduğu düşüncesindeyim. Buducnost dış atışlarda yüksek yüzdelere ulaşabilen bir takım.
Tercihim handikap avantajıyla Buducnost'tan yana olacak.
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