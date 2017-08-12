F.Bahçe'nin 10 numarasında Trabzonspor krizi!

Fenerbahçe'nin kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro, opsiyon olarak ise 6 milyon Euro ödeyeceği bildirildi. Brezilyalı orta saha, bugün sağlık kontrollerinden geçti ve pazartesi günü resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe'nin Giuliano pazarlığını sonlandırmak üzere olduğu son günde ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin kulübü ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Brezilyalı Giuliano için Trabzonspor menajer Doğan Ercan vasıtası ile devreye girince ortalık karıştı. Giuliano için kulübü Zenit'e yeni bir teklif götüren Trabzonspor'a yakın basın mensupları Zenit ile anlaşıldığını iddia ettiler. Brezilyalı oyuncuya Trabzon'un teklifi ise 8 milyon Euro, direkt bonservis... Bu teklife karşın Zenit'in tamam dediği iddia edildi.

Ancak tüm bunlar olurken Giuliano ve kulübü ile görüşen Fenerbahçe, Trabzonspor başkanı Muharrem Usta'nın sahibi olduğu Liv Hospital'da Giuliano'yu muayeneden geçiriyorlardı. Muayenede, Giuliano'nun gerçek menajerlerinin yanı sıra Zenit Kulübü'nden bir yönetici de hazır bulundu. Giuliano'nun ve menajerlerinin bilgisinin dahi olmadığı bu görüşme sonrası neler yaşanacağı merakla bekleniyor.