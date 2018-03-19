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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 'Kadıköy'ü abartmışlar...'
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Futbol
19.03.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 'Kadıköy'ü abartmışlar...'

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F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 'Kadıköy'ü abartmışlar...'

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, 0-0 biten F.Bahçe derbisinin ardından Ülker Stadı'ndan ayrılırken, sarı lacivertlileri kızdıracak açıklamalar yaptı.

İlk olarak maçı değerlendiren Younes Belhanda, "Zor bir atmosferin bizi beklediğini biliyorduk. Beraberliğin ve bir puanın bizim için kötü sonuç olduğunu düşünmüyorum.

Lider geldik ve lider dönüyoruz. Maçın geneline bakarsak, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Rakibimizden daha net pozisyonlara girdik ancak golü atamadık" görüşünü paylaştı.

HALA YARIŞTALAR AMA...
"Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitti mi?" sorusuna Belhanda, "Hayır bitti diyemeyiz, hala yarıştalar. Ama biz aradaki 6 puan farkı koruduk ve onların şansı azaldı" cevabını verdi.

Kadıköy'deki atmosferi de sorduğumuz Faslı yıldız, "Kazansaydık fark 9 puana çıkacaktı. Sanırım bu yüzden Fenerbahçe taraftarları tribünde gergindi. Bence bizim stadımızdaki atmosfer daha güzel" ifadesini kullandı. (Sabah)

 

"Önemli olan sezon sonunu şampiyon olarak tamamlayabilmek"

"19 yıla takılmıyorum, bu statta çok güzel anılarımız var"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenememelerinin hatırlatılması üzerine, “Bu statta çok güzel unutulmazlarımız var. İsterse 50 sene kazanmayalım ama şampiyon olalım. Ben ona katılmıyorum” dedi. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Biz önce atsak biz, onlar atsa onlar öne geçecekti. Galatasaray olarak, Fenebrhaçe ile deplasmana oynamak kolay değil. Düşüncelerimizin büyük bir bölümünü sahaya yansıttık. Top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey yok. Bugün öyle bir durum oldu. İlk yarıda iki pozisyon var. İkinci yarı yiyebilirdik, gol de atabilirdik. İkinci yarı, direk dahil çok gol atabilirdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık” diye konuştu.
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