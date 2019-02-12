F.Bahçeliler tepki göstermişti... Mensah zirvede yer aldı
Spor Toto Süper Lig'in 21 haftalık kısmı geride kalırken, en fazla faul yapan oyuncu açık arayla Bernard Mensah oldu. Ganalı oyuncuyu Vedat Muriqi ve Hakan Arslan takip etti.
OPTA verilerine göre; Süper Lig ekibi Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, ligin geride kalan 21 haftalık diliminde, 51 faulle zirvede yer aldı. Mensah'ı 44 faulle Vedat Muriqi ve 43 faulle Hakan Arslan takip etti.
Mensah, ligin son haftasında oynanan ve Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe maçında sert oyunuyla sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti.
Ganalı oyuncu, karşılaşmayı kart görmeden tamamlamıştı.
Mensah, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 23 maçta 6 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle