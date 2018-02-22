F.Bahçeliler çok kızacak... Galatasaray'dan olay hamle!
Galatasaray'da 1 Mart tarihinde resmi olarak açılışı yapılacak olan Galatasaray Stat Müzesi son sistem teknolojiler ile neredeyse hazır hale geldi.
Başta UEFA Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak. İçine bir de sinema salonu hazırlanan müzede herkesten sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan bir film izletilecek.
Sürprizler bu kadarla da sınırlı değil. Eskişehir'de özel olarak yapıtırılan Ali Sami Yen, Metin Oktay, Turgay Şeren ve Alman teknik direktör Derwall'in balmumu heykelleri de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.
UNUTULMAZ AN
Ve bir de ezeli rekabetin simgelerinden biri olmuş bir an müzede olacak. Kadıköy'deki son Fenerbahçe galibiyetinin de unutulmadığı müzede Graeme Souness'in saha ortasına bayrak diktiği anın birebir boyutlarda yapılan maketi yer alacak.
TERİM'İN 5'İ
Müzede ayrıca bir başka detay da Fatih Terim'e ait özel bir köşe olacak olması. Terim'in futbolculuk yıllarına ait 5 numaralı forması ve teknik adam olarak başarıları ölümsüzleştirildi. (Fotomaç)
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