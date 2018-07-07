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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.07.2018 - 08:14, Son Güncelleme:

F.Bahçeli yöneticilere büyük şok! Kapıya dayandılar...

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F.Bahçeli yöneticilere büyük şok! Kapıya dayandılar...

Aziz Yıldırım yönetimi, Kayışdağı’ndaki kolejin arsasını 70 milyon TL banka kredisi kullanarak satın aldı. Yöneticiler de krediye kefil oldu. Ancak ödemeler aksayınca kıyamet koptu.

Tesis konusunda F.Bahçe’ye çağ atlatan Aziz Yıldırım, kulübe ait kolejin bulunduğu Kayışdağı arazisini de satın alarak, bir mülk daha kazandırmıştı. 2017 yılında yapılan açık artırmaya Fenerbahçe Kulübü dışında hiç kimse katılmamış, ihalede 70 milyon TL’lik teklif veren Fenerbahçe arazinin sahibi olmuştu.

Daha sonra Fenerbahçe yönetimi bu arazinin parasını ödemek için bankalardan kredi kullandı. Bütün kulüplerde olduğu gibi Sarı-Lacivertli yöneticiler, kulübün kredibilite sorunu olduğu için şahsi kefaletlerini kullandılar.

F.Bahçeli yöneticilere büyük şok Kapıya dayandılar...

DURUMU KULÜBE BİLDİRDİLER
Başkan Aziz Yıldırım döneminde arazi için bankadan çekilen kredinin taksitleri düzenli bir şekilde ödendiği için herhangi bir sorun yaşanmıyordu. Ancak yönetim değişikliğinden sonra işler karıştı. Krediye kefil olan Fenerbahçeli yöneticiler, evlerine gelen ihbar mektuplarıyla büyük şok yaşadı.

Çünkü kulüp ödemeleri yapmamış ve ödeme talimatları kefillere gönderilmişti. Gelişmeler üzerine çok morali bozulan eski yöneticilerin, yeni yönetimle temasa geçip, durumun çözülmesini istedikleri öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM’IN GÖZBEBEĞİYDİ
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı, aynı zamanda eğitim kurumlarının da doğal başkanı olarak görülüyor. Ataşehir ilçe sınırları içinde bulunan Fenerbahçe Koleji’nin müdürlüğünü ise Adnan Ersan yapıyor.

Eski yönetimde yer alan Ömer Temelli, Ozan Balaban, Ahmet Özokur halen okul yönetiminde görünüyor. Fenerbahçe Kulübü’nün, önceki yönetim döneminde başlattığı Fenerbahçe Üniversitesi çalışmaları da devam ediyor. (Akşam)

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