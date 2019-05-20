F.Bahçeli yöneticiden Ataman'a tepki
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı lacivertli taraftarlarla gerginlik yaşayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.
Komsuoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarına kimse küfür edemez! Fenerbahçe taraftarına küfür edenler, cevabını eninde sonunda sahada alır!" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Anadolu Efes'in, THY Avrupa Ligi finalinde CSKA Moskova ile karşılaştığı maçta, Ergin Ataman ile sarı lacivertli taraftarlar arasında gerginlik yaşanmış, Ali Koç'un devreye girmesiyle olay büyümeden son bulmuştu.
İşte o paylaşım:
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