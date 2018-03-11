F.Bahçeli yıldızdan flaş sözler! Eşcinsellik...
Fenerbahçe'nin yıldızı Roman Neustadter eşcinsellik hakkında konuştu
Fenerbahçe'nin 2016 yazında Schalke 04'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Roman Neustadter, Rus basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Özellikle Rusya'da çokça tartışılan eşcinsellik konusu üzerine eğilen deneyimli stoper, bu konuda flaş ifadeler kullandı.
Rusya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenen Sarı Lacivertli yıldız, "Herkes istediğini sevebilir. Bunu kabul etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer bir erkek başka bir erkeği seviyorsa bu, onların bileceği iş." ifadelerini kullandı.
Neustadter, yorumlarına şu şekilde devam etti: "Bu kimseyi acıtmamalı. Sadece kabul edin ve karınızla kendi hayatınızı yaşayın. Bugünün yaşam tarzı bu. Bunu değiştiremez ve buna direnemeyiz. Hepimiz eşitiz." (Fanatik)
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