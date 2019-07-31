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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT
31.07.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

F.Bahçeli yıldız koltuk değnekleriyle maça geldi

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F.Bahçeli yıldız koltuk değnekleriyle maça geldi

Bayern Münih maçında sakatlanan ve 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Hasan Ali Kaldırım, Real Madrid maçına koltuk değnekleriyle geldi.

Allianz Arena'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih'le karşılaşan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sakatlık geçirmişti.

Müsabakaya 11'de başlayan deneyimli sol bekin yerine oyuna 24. dakikada Nabil Dirar oyuna dahil olmuştu.

Hasan Ali, Fenerbahçe'nin Real Madrid ile üçüncülük mücadelesi vereceği maça koltuk değnekleriyle geldi.

Sakatlığıyla ilgili konuşan Hasan, "Uzun süredir sağ ayak tabanımda ağrılar vardı. Milli Takım'da da ağrılar içinde oynuyordum. Dün gece ağrılarım arttı. Maçta da bir pozisyonda bu sakatlık oldu. Kısmet. Ama en fazla 2 ay içinde formama geri dönerim" dedi.

Hasan Ali Kaldırım'ın ligin 6 haftasında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan, sarı lacivertlilerin bu bölge için direkt ilk 11'de oynayacak oyuncu arayışına gireceği öğrenildi.

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