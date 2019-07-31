F.Bahçeli yıldız koltuk değnekleriyle maça geldi
Bayern Münih maçında sakatlanan ve 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Hasan Ali Kaldırım, Real Madrid maçına koltuk değnekleriyle geldi.
Allianz Arena'da düzenlenen Audi Cup'ta Bayern Münih'le karşılaşan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sakatlık geçirmişti.
Müsabakaya 11'de başlayan deneyimli sol bekin yerine oyuna 24. dakikada Nabil Dirar oyuna dahil olmuştu.
Hasan Ali, Fenerbahçe'nin Real Madrid ile üçüncülük mücadelesi vereceği maça koltuk değnekleriyle geldi.
Sakatlığıyla ilgili konuşan Hasan, "Uzun süredir sağ ayak tabanımda ağrılar vardı. Milli Takım'da da ağrılar içinde oynuyordum. Dün gece ağrılarım arttı. Maçta da bir pozisyonda bu sakatlık oldu. Kısmet. Ama en fazla 2 ay içinde formama geri dönerim" dedi.
Hasan Ali Kaldırım'ın ligin 6 haftasında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan, sarı lacivertlilerin bu bölge için direkt ilk 11'de oynayacak oyuncu arayışına gireceği öğrenildi.
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