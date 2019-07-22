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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA / Foto: Süleyman ARAT
22.07.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

F.Bahçeli yıldız inanamadı! "Şoka girdim..."

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F.Bahçeli yıldız inanamadı! "Şoka girdim..."

Fenerbahçe’nin Wolfsburg ile karşılaştığı hazırlık maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriç ve Murat Sağlam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

İlk olarak söz alan Muriç, takıma iyi uyum sağladığını dile getirerek, "Takım adına konuşmak gerekirse, ilk geldiğim günden bu yana iyi uyum sağladım, takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Elimden geldiğince bu camia için her şeyimi vereceğim. Daha önce de söyledim, camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum, bunun için geldim buraya. İyi başladığımı düşünüyorum, inşallah bu performansım lige de yansır" dedi.

"SKOR ÖNEMLİ OLMASA DA, GALİBİYET MORALİ YUKARI ÇEKİYOR"

Wolfsburg’un daha hazır olduğunu kaydeden Muriç, "Wolfsburg, Bundesliga’nın en önemli takımlarından birisi. Onlar daha erken başladılar hazırlıklarına. Onların 6’ncı hazırlık maçı yanılmıyorsam. Onlar daha hazır olduğu için, biz ilk başta bir 10-15 dakika kendimizi tartmak adına tutuk başladık. Ondan sonra biz de kendi hünerlerimizi sunduk. Mutluyuz iyi performansımızdan dolayı, önümüzde bir Hertha Berlin maçı var. Her ne kadar skor önemli olmasa da, galibiyet takımın moralini yukarı çekiyor" ifadelerini kullandı.

Takıma adapte olduğunu söyleyen Muriç, "Adapte oldum diyebilirim, arkadaşların birçoğunu tanıyordum. 2-3 haftadır buradayım. Lig başlayana kadar devan edeceğiz. Bu camiada güzel şeyler başaracağıma inanıyorum" şeklinde konuşurken, sezon başı kamplarının futbolcular için yorucu geçtiğini ancak bunların kendi iyilikleri için olduğunu belirtti.

MURAT SAĞLAM: İNŞALLAH BİR GÜN O FORMAYLA KADIKÖY’DE OYNAYABİLİRİM

Takımın genç futbolcusu Murat Sağlam ise iyi bir maçı geride bıraktıklarını kaydederek, "İyi maçtı, iyi oynadık. Ben kendi performansından daha fazlasını bekliyorum. Her şey iyi gidiyor Allah’a şükür. Taraftar da benden memnun. Bugünkü maçtan daha iyisini yapabilirim" diye konuştu.

"Fenerbahçe’de genç oyuncuların forma bulmasının daha zor olduğu söylenir, bunu kırabileceğini düşünüyor musun" sorusuna yanıt veren Murat Sağlam, "İnşallah. Ben elimden geleni yapıyorum. Tüm oyunculardan daha fazlasını yapmalıyım, genç oyuncuyum. 10-15 yıllık futbolcu hayatım var. Çok çalışıp, elimden geleni yaparak formayı kapmak istiyorum. Sakin sakin, sessiz. İnşallah bir gün o formayla Kadıköy’de oynayabilirim" dedi.

"ŞOKA GİRDİM"

Fenerbahçe taraftarının ilgisiyle alakalı yorum yapan Sağlam, "Ben şoka girdim. Birinci maçtan sonra direkt ismimi bağırıyorlardı. Tabii ki seviniyorsunuz. Bugün de ismimi bağırdılar. Çok mutlu oldum, elimden geleni yapmak istiyorum ki böyle devam etsin" ifadelerini kullandı.

Murat Sağlam son olarak taraftarların bu sevgisinin üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığına yönelik soruya, "Yok, beni mutlu ediyor. Daha çok enerji veriyor. Gelecek maçlarda bana daha çok enerji veriyor. Ben biliyorum, taraftarlar beni beğeniyor, destek veriyorlar, arkamdalar" yanıtını verdi. 

F.Bahçeli yıldız inanamadı Şoka girdim...

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