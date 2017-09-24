F.Bahçeli taraftardan Şenol Güneş'e saldırı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı-lacivertli bir taraftarın saldırmak istediği iddia edildi.

Karşılaşmanın ardından, Beyaz TV'nin iddiasına göre, Fenerbahçe Stadı'ndaki otoparkta bulunan Şenol Güneş'e bir taraftar saldırmak istedi. Bu sırada Şenol Güneş'in taraftara herhangi bir şey söylemediği ve duruma çevredekilerin müdahale ettiği belirtildi.

Bu sırada Beşiktaş'ta tercüman olarak görev yapan Halil Yazıcıoğlu'nun "Terbiyesizler, Vodafone Park'a gelin de taraftar görün" dediği ifade edildi. (Sporx)