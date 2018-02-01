« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>F.Bahçe'den TFF'ye Aykut Kocaman tepkisi!

F.Bahçe'den TFF'ye Aykut Kocaman tepkisi!

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile ilgili bir açıklama yayınladı! Sarı lacivertliler, Kocaman'ın PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterdi ve TFF'ye çağrı yaptı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın, 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaların "sportmenliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği haberini utançla öğrendik.

Ülkemizde faaliyet gösteren birçok spor kulübünün, haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde yaptıkları açıklamalar ve verdikleri reaksiyonlar ortadayken, hocamızın son derece insani, futbolu yönetenlere duyduğu güvensizliği olabilecek en medeni biçimde dile getirmesinin, futbolu yöneten mekanizma tarafından "Sportmenliğe Aykırı" olarak değerlendirilmesi, hocamızın haklılığını en net biçimde ortaya koymakla birlikte, bize karşı, TFF'nin son derece demokratik bir hak olan ifade özgürlüğüne muhalif bir tavır sergilediği tüm aklı selim kamuoyunu paydaşlarının ortak fikridir.

F.Bahçeden TFFye Aykut Kocaman tepkisi

Bizler, takımımıza ve teknik ekibimize olan güvenimizi yineliyor, camiamızın kenetlenmesiyle birlikte aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını düşünmekle birlikte, futbolu yöneten mekanizmanın adil futbol iklimi oluşturmadığı takdirde hali hazırda birçok problemi bulunan futbolumuzun daha da kötüye giderek onarılmaz yaralar alacağını düşünüyoruz.

Hocamıza ve kulübümüze yönelik bu taraflı tavrı kınıyor, TFF ve kurullarının bir an önce aklı selim kararlar alarak yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz"

F.Bahçeden TFFye Aykut Kocaman tepkisi

FenerbahçeAykut KocamanTFFtepki

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ