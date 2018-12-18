F.Bahçe'den tarihi zafer! 15 sayıdan...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
18.12.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

F.Bahçe'den tarihi zafer! 15 sayıdan...

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F.Bahçe'den tarihi zafer! 15 sayıdan...

THY EuroLeague'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko sahasında CSKA Moskova'yı 79 -75 mağlup etti. Temsilcimiz bu skorla 13'üncü maçında 12'nci galibiyetini elde etti.

THY EuroLeague'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko sahasında CSKA Moskova'yı 79-75 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 12 sayı geride kapatan Fenerbahçe, 3'üncü periyodun başında yakaladığı 19-0'lık seri ile müthiş bir geri dönüşe imza attı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğü sürekli el değiştirirken, son periyotta savunma sertliğini arttıran Fenerbahçe Beko sahadan galip ayrıldı: 79-75. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Jan Vesely oldu.

FENERBAHÇE BEKO: Jan Vesely 19, Marko Guduric 15, Kostas Sloukas 7, Nicolo Melli 9, Luigi Datome 10, Nikola Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu, Erick Green , Joffrey Lauvergne 4, Sinan Güler
CSKA MOSKOVA: Nikita Kurbanov, Othello Hunter 11, Alec Peters 5, Daniel Hackett 10, Nando De Colo 3, Sergio Rodriguez 11, Will Clyburn 17, Cory Higgins 12, Kyle Hines 6, Andrey Vorontsevich, Mikhail Kulagin, Joel Bolomboy
1'İNCİ PERİYOT: 18 - 26
DEVRE: 36 - 48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 62
5 FAUL ALAN: Kyle Hines (CSKA MOSKOVA)

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