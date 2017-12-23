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F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 4-5 hafta

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden Maccabi Fox maçında sakatlanan Nikola Kalinic hakkında bir açıklama yayınladı.

Hürriyet Haber
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Doğuş'ta Maccabi Fox maçında sakatlanan Nikola Kalinic'in 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sarı-Lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldu

21 Aralık Perşembe günü oynanan Maccabi Fox - Fenerbahçe Doğuş maçında sakatlanan oyuncumuz Nikola Kalinic’in detaylı sağlık taramaları tamamlanmıştır.

Sporcumuzun sol ayak bileğinde şiddetli burkulma sonucunda bağ yaralanmaları ve yaygın iç kanama tespit edilmiştir.

Kalinic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmış olup, sporcumuzun sahalara dönüş süresinin 4-5 hafta arasında olması öngörülmektedir.

 

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