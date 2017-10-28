F. Bahçe'den flaş Caner Erkin açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a ettiği küfür kameralara yansımıştı. Bu olay sonrası özür dileyen milli futbolcu PFDK'den 6 maç ceza aldı. Bunun üzerine bugün Fenerbahçe'de düzenlenen Divan Kurulu toplantısında yönetici Şekip Mostoroğlu konuya dair açıklamalarda bulundu.
Mosturoğlu, 'Caner Erkin'e verilen 6 maç ceza fazla. 4 maç olmalıydı. Ama Tahkim'de cezanın indirileceğini düşünmüyorum. Babel'in 2 maçlık cezasının indirilmesi de hatalı direk kırmızı kartın cezası 2 maçtır' ifadelerini kullandı.
ŞEKİP MOSTUROĞLU: “AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ”
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okuyan Şekip Mosturoğlu “Bu sabah yine bir üzüntüyle gözlerimizi açtık. Fenerbahçe Spor
Kulübü bir makineyse bunu işleten en önemli parçalardan biriydi Vedat Olcay. Çok büyük Fenerbahçeli'ydi, kaybını hissediyoruz, eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah onun açtığı yoldan hizmete devam ederiz. Benzer şekilde Hakan Dinçay da vefat etti. Onun da kaybı çok büyüktür. Kendisini Fenerbahçe'ye adamış çok büyük bir Fenerbahçeliydi. Her ikisinin de aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.ŞEKİP MOSTUROĞLU: “CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Mosturoğlu, “Cumhuriyetin ilanının 94 yılını idrak etmenin hazzını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve var olması adına canlarını veren şehitlerimizi anıyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet bize onlardan bize miras kalmıştır. Bağımsızlığımızın ve birliğimizin simgesidir, onu korumak vazifemizdir. Karanlıklar içinde güneş gibi doğan Mustafa Kemal liderlik yapmışı ve onun önderliğinde millete bu topraklara üzerinde sonsuza kadar yaşayacak bu Cumhuriyeti kurmuştur. Bugün de o günlere benzer günler yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuştur. Bugün de o günlerde olduğu gibi mücadelemizi yapıyoruz. Yıkılmayan son kale Fenerbahçe her zaman Cumhuriyet'in yanında olacak ve Atatürk’ün gösterdiği çizgide Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaktır” dedi.MOSTUROĞLU: “EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ BERAAT KARARLARININ ONANMASI”
Yargıtay’da bekleyen davada dosyanın eksikliklerin giderilerek yerel mahkemece yeniden Yargıtay Başkanlığı'na gönderildiğini belirten Mosturoğlu, “ En büyük beklentimiz beraat kararlarının onanmasıdır. Şike kumpasında bizleri yargılayan hakim Yunanistan’a kaçarken yakalanmıştır. Bu bizim için şaşırtıcı değildir. Bizim için şaşırtıcı olan bizim için kaçacak diyenlerin hiçbir şey olmamış gibi hala TV ve gazetelerde konuşuyor yazıyor olmalarıdır” diye konuştu.MOSTUROĞLU: “BAŞKANIMIZ DA 4 DERSLİĞE BAĞIŞTA BULUNACAK”
1 Milyon Üye kapsamında yürütülen çalışmalarda Edirne’de inşaata başlandığını Sakarya, Antalya ve Kayseri’de çalışmaların sürdüğünü belirten Mosturoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi çalışmalarına da kısaca değinerek, “Tıpkı stadımı yaptığımızı gibi üniversitemiz de tuğla tuğla yapılıp Fenerbahçe’ye armağan edilecektir. İlk bağışı yapan Sayın Vefa Küçük’e teşekkürler. Başkanımız da 4 dersliğe bağışta bulunacaktır” dedi.
MOSTUROĞLU: “AVANTAJLI FİKSTÜRLE AVANTAJLI DURUMA GEÇECEĞİZ”
Fenerbahçe Koleji hakkında bilgiler veren Mosturoğu, Profesyonel Futbol
Takımının adaptasyon sürecini atlattığını belirterek takımın daha da iyi olacağını söyledi. Mosturoğlu, “Derbi maçlardaki yenilmezlik alışkanlığını sürdüren takımımız, bundan sonra bunu tüm maçlarda bunu gösterecektir. Takımımız avantajlı bir fikstürle avantajlı duruma geçecektir” dedi.
Mosturoğlu, basketbol, voleybol ve diğer şubelerdeki son durumu, kazanılan başarılar ve hedeflerle ilgili bilgiler vererek konuşmasını tamamladı.