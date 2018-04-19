F.Bahçe'den bakın kimi alacak! Terraneo hızlı başladı...
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo, West Bromwich'te göreve başlarken, yeni takımına Türkiye'den 3 ismi de transfer etmeyi planlıyor.
Gelecek sezon için düşünülen yeniden yapılanma çerçevesinde Giuliano Terraneo’yu takımın başına getiren West Brom, Championship’e hazılanıyor.
Pek çok oyuncunun maaşlarında otomatik yüzde 30 küme düşme indirimi olacak. West Brom’un yapacağı yenilenme sırasında Terraneo’nun gözünün Süper Lig’de oynayan bazı oyuncularda olduğu iddia edildi.
LİSTEDEKİ O OYUNCULAR
İtalyan sportif direktörün Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy, Beşiktaş’tan Orkan Çınar ve Fenerbahçe’den Oğuz Kaan’la ilgilendiği belirtildi. (Ajansspor)
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