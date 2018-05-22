F.Bahçe'den ayrılıyor! Açıkladılar...
İskoçya’dan Scottish Sun’ın haberine göre Martin Skrtel'in Rangers'a transferi bitti!
İskoç kulübü, sarı lacivertlilere 2.7 milyon pound bonservis ödeyecek. Skrtel ile de 3 yıllık anlaşma yapılacak.
Geçtiğimiz hafta sonu transfere hız verildiği, Steven Gerrard’ın takıma katılacağı tarih olan 1 Haziran’da Skrtel’in de Rangers ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
Scottish Sun, Scott Arfield ve Allan McGregor transferlerini de herkesten önce duyurmuştu.
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