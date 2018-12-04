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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
04.12.2018 - 22:28, Son Güncelleme:

F.Bahçe'den 8. galibiyet!

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F.Bahçe'den 8. galibiyet!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 80-72 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, pota altından basketler üreten rakibi karşısında Lauvergne'nin sayılarıyla 5. dakikayı 13-10 üstün geçti. Marei'nin kaydettiği sayılarla 11-0'lık seri yakalayan ve öne geçen Pınar Karşyaka, 9. dakikada farkı 8 sayıya (13-21) çıkardı. Walker'ın sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 28-18 önde tamamladı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Pınar Karşıyaka, Tayfun Erülkü'nün üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 22-33. Baskıyı artıran ve Ali Muhammed'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 16. dakikada farkı 1'e (32-33) indirdi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken İzmir temsilcisi, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

İkinci yarıya Ali Muhammed'in sayısıyla başlayan Fenerbahçe, dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 26. dakikada öne geçti: 49-47. Marei'nin pota altından kaydettiği sayılarla Pınar Karşıyaka, oyuna denge getirdi ve final periyoduna 55-55 eşitlikle girildi.

Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Lauvergne'nin sayılarıyla 34. dakikada farkı 8'e (65-57) çıkardı. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Kalinic'in kaydettiği basketlerle 37. dakikada farkı çift hanelere (74-64) taşıyan Fenerbahçe, Ali Muhammed'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 80-72 galip ayrıldı.

Guduric oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Marko Guduric, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.  İkinci yarıda bir pozisyonda turnikeye girerken yere düşen Guduric, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sekerek oyunu terk etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker
Fenerbahçe: Ali Muhammed 18, Green 7, Kalinic 21, Melli 8, Lauvergne 18, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Sinan Güler 6, Guduric 2, Efe Ergi Tırpancı
Pınar Karşıyaka: Walker 15, Berk İbrahim Uğurlu 7, Gailius 3, İlkan Karaman 7, Marei 29, Akif Egemen Güven 6, Tayfun Erülkü 3, Chatman 2
1. Periyot: 18-28
Devre: 37-42
3. Periyot: 55-55

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