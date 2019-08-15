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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

F.Bahçe’de yeni rota Rojo

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F.Bahçe’de yeni rota Rojo

Kolarov transferinin uzaması sarı lacivertlileri farklı isimlere yöneltti.

Sarı lacivertliler, Manchester United’da şans bulamayan 29 yaşındaki Arjantinli yıldızı bir yıllığına kiralamaya çalışıyor.

ROMA’nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov’un transferinin bir türlü sonuçlanmaması nedeniyle alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe, Laziolu Riza Durmisi’nin ardından Kolarov gibi hem sol bek hem stoper oynayabilen Manchester Unitedlı Marcos Rojo ile temasa geçti.

Sarı lacivertliler, İngiliz ekibinin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer’in kadroda düşünmediği 29 yaşındaki futbolcu için 1 yıllık kiralama tekliflinde bulundu.

Geçen sezon sadece 6 maçta şans bulabilen Rojo, geçtiğimiz haftalarda kendisine talip olan Everton Kulübü ile görüşmüş ancak maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı.

Manchester United’ın 2014 yılında Sporting Lizbon’dan 20 milyon Euro’ya transfer ettiği Marcos Rojo, Arjantin Milli Takımı’nda da forma giyiyor. Tecrübeli oyuncunun ManU ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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