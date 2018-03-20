F.Bahçe'de transfer tartışması
2017-18 sezonu öncesi kadrosunu 10 kişiyle takviye eden sarı lacivertliler, bu oyuncuların çoğundan faydalanamıyor. Transferlerin ne kadar isabetli olduğu tartışılıyor.
Takıma sezon başında 10 yeni transfer yapan Fenerbahçe’de, söz konusu isimler fazla katkı veremediler. Galatasaray ile oynanan derbide yeni transferlerden sadece 4 isim ilk 11’de sahaya çıktı.
Bu futbolcular Dirar, Giuliano,Soldado ve Mehmet Ekici’ydi. Yedek kulübesinde ise Isla, Neto, Kameni ve Valbuena vardı. Mathieu Valbuena, sonradan oyuna girip görev yaptı. Janssen ise sakatlığı sebebiyle
kadroda yer alamadı.
ELJIF SIKINTISI
G.Saray derbisinde ilk 11’in kalanını oluşturan 7 oyuncu ise geçen sezon da kadroda bulunuyordu. Büyük umutlarla transfer edilen Makedon genç yetenek Eljif Elmas da uzun süredir kadroya dahi giremedi.
Bu durum, sarı lacivertlilerin transferlerinin ne kadar isabetli olduğu sorusunu akıllara getirdi. Volkan’a alternatif alınan Kameni ve uzun süredir gol atamayan Soldado’nun yaşattığı hayal kırıklığı ise çok daha fazla oldu
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