F.Bahçe'de şok sakatlık! Yıldız oyuncu...

Vardar maçının 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki futbolcunun kasık bölgesinde yırtık tespit edildi.
Sarı-Lacivertlilerin hafta sonunda oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek olan Alper Potuk, olası bir davette Milli Takım'daki yerini de alamayacak.
Detaylı tetkikleri yapılacak Alper Potuk'ta 2. dereceden yırtık oluşması halindemilli ara sonrası oynanacak Medipol Başakşehir maçına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
Bu sezona kötü başlangıç yapan Fenerbahçe'de çıktığı 2 lig maçında 2 gol kaydeden Alper Potuk, takımda performası yüksek olan ender oyunculardan biri olmuştu.