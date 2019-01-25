Fenerbahçe'de Frey 1 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe’de Ümraniyespor maçında sakatlanan Frey, 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'ye Ümraniyespor maçında sakatlanan Frey'den kötü haber geldi.
Müsabaka içerisinde girdiği ikili mücadelelerde aldığı darbelerden dolayı sakatlanan Frey 28. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; üst adalesinde yırtık tespit edilen Frey'in sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.
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